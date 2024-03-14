أقوى 8 مباريات كرة قدم يجب مشاهدتها في 2024

يعدّ عام 2024 مهما بالنسبة لكرة القدم الدولية، حيث ستقام بطولة أمم أوروبا 2024 وكوبا أميركا في الصيف، لذا فسيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع وجبة دسمة من المباريات القوية، نستعرض أهمها.

وصنّف موقع (جيف مي سبورت) الرياضي البريطاني أقوى 8 مباريات لكرة القدم في باقي العام الجاري، وفق 3 اعتبارات رئيسة.

اعتبارات التصنيف:

الأهمية: وبالطبع المباريات النهائية الإقليمية تُصنّف في القمة لأنها أهم المباريات في العالم بالنسبة للجماهير.

طبيعة التنافس: تتميز بعض المنافسات بمزيد من التوترات نتيجة عوامل سياسية أو تاريخية (عادة ما تكون درامية).

الشعبية: تُصنف المباريات الأكثر شعبية، وعادة ما تكون نهائيات، في الأعلى لأنها ستبث بمعظم وسائل الإعلام العالمية.

نهائي يورو 2024- 14 يوليو/تموز

تفوق اليورو بفارق ضئيل على كوبا أميركا في جائزة "أفضل مباراة تستحق المشاهدة في 2024". تتمتع بنسبة مشاهدة أعلى من نسخة أميركا الجنوبية كعامل حاسم.

ويتنافس 24 فريقا من أوروبا، ويتوج كل ذلك بالمباراة النهائية في برلين يوم 14 يوليو/تموز المقبل.

في 2021، الذي تأخر لمدة عام، سحقت إيطاليا قلوب الإنجليز بشكل كبير حيث فازت بركلات الترجيح. وهتفوا "إنها روما قادمة"، لكن هذه المرة دخلت إنجلترا مرشحة للفوز. إذا تمكنوا من الوصول إلى النهائي، فسيكون الأمر جنونيا، حيث يتطلعون إلى التخلص من عدم التوفيق، والفوز بالكأس للمرة الأولى منذ 1966.

2. نهائي كوبا أميركا- 14 يوليو/تموز

يجلب لنا صيف 2024 اثنتين من أفضل النهائيات الدولية في العالم. في المركز الأول في هذه القائمة، لدينا بطولة كوبا أميركا. تضم أفضل المواهب في أميركا الجنوبية، وهي مليئة بالعاطفة والجودة العالمية والدراما على أرض الملعب.

فازت الأرجنتين بالبطولة في 2021 حيث حصل ليونيل ميسي أخيرا على الكأس. ومع ذلك، فإن المنافس الشرس البرازيل سيتطلع إلى استعادة الكأس بعد فوزه آخر مرة في 2019.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية على ملعب هارد روك في ميامي مع تحرك أميركا الجنوبية شمالا لأول مرة في تاريخ البطولة. وقد تشهد رقصة ميسي الأخيرة على الساحة الدولية.

3. نهائي دوري أبطال أوروبا- 1 يونيو/حزيران

يعدّ الفوز بدوري أبطال أوروبا حلم أي لاعب، حيث تتألق الكأس الشهيرة تحت الأضواء الكاشفة. غالبا ما ينتقل هذا الضغط إلى أرض الملعب، مما يخلق الدراما كل عام.

وفي 2023، فاز بها مانشستر سيتي لأول مرة بعد فوزه على إنتر ميلان 1-صفر في النهائي. وفي 2024، ستقام المباراة في ملعب ويمبلي للمرة الأولى منذ 2013 – الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه "موطن كرة القدم". إلى جانب الجوائز المالية الضخمة المنتظرة.

4. نهائي الدوري الأوروبي- 22 مايو/آيار

الدوري الأوروبي هو الدرجة الثانية في كرة القدم الأوروبية، ومع ذلك يمكن أن يخلق القدر نفسه من الدراما، مثل دوري أبطال أوروبا. يُسلط الضوء على ذلك في 2023 عندما تتغلب إشبيلية بشكل كبير على روما بركلات الترجيح، ليحقق المزيد من المجد في المسابقة. وأدى ذلك إلى مشهد مثير على أرض الملعب حيث احتفل المشجعون، قبل أن يؤدي إلى هجمات مؤسفة على الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور.

ومع ذلك، فإن نهائي الدوري الأوروبي هي مباراة لا يمكنك تفويتها. ستقام البطولة في نهاية شهر مايو/أيار في دبلن، وليس من الواضح من سيلعب فيها، لكن ليفربول وباير ليفركوزن هما المرشحان الأبرز مما يبشر بمباراة على طراز دوري الأبطال.

5. هولندا ضد فرنسا (يورو 2024) 21 يونيو/حزيران

تعدّ فرنسا واحدة من أكثر الفرق التي يمكن مشاهدتها في كرة القدم الدولية، ويرجع ذلك أساسا إلى نجمها الشاب كيليان مبابي. وفي الوقت نفسه، تعمل هولندا باستمرار على تطوير المواهب الشابة، بينما يأمل فرانكي دي يونغ في التحكم في إيقاع اللعب في وسط الملعب. وهذا يخلق واحدة من أكثر المباريات إثارة خلال مراحل مجموعات اليورو.

واجه الفريقان بعضهما بعضا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024 وفازت فرنسا في المباراتين، 2-1 في هولندا و4-صفر على أرضها، لتطالب بحق التفاخر ضد جارتها، لكن هذا يمكن أن يتغير بسرعة عندما ترتفع الضغوط. كونها المباراة الثانية في دور المجموعات لكلا الفريقين، ستكون مواجهة مثيرة للاهتمام على ملعب ريد بول أرينا في لايبزيغ.

6. توتنهام ضد أرسنال (الدوري الإنجليزي الممتاز) 27 أبريل/نيسان

يعدّ ديربي شمال لندن واحدا من أكثر المنافسات تنافسية في العالم، وهو مدرج في هذه القائمة لهذا السبب بالتحديد. لدى توتنهام وأرسنال كراهية عميقة لبعضهما بعضا، لذا فإن الديربي الثاني لهذا الموسم سيكون مليئا بالدراما.

من المحتمل أن يكون لها تأثير غير مباشر في سباق اللقب مع أرسنال، في نهاية أبريل/نيسان المقبل، بينما يهدف توتنهام إلى تضييق الفجوة مع منافسيه.

في المباراة الأخيرة، تعادل الفريقان 2-2 على ملعب الإمارات حيث أشعل جيمس ماديسون وهيونغ مين سون الملعب. ومن المتوقع حدوث الشيء نفسه في أبريل/نيسان مع نزول المشجعين إلى ملعب توتنهام برفقة الشرطة.

7. ريال مدريد ضد برشلونة (الدوري الإسباني) 21 أبريل/نيسان

مباراة ريال مدريد وبرشلونة واحدة من أكثر المباريات شهرة في كرة القدم العالمية. "الكلاسيكو" مليء بالعاطفة والثقافة والفوضى حيث تتصادم الحرب السياسية بين المدينتين على أرض الملعب. ومع بداية موسم 2023-2024، سجل بيلينغهام هدفا صاروخيا في الدقيقة الأخيرة، ليعيد النقاط الثلاث إلى العاصمة الإسبانية من برشلونة، بينما تغلب عليه 4-1 في كأس السوبر الإسباني في السعودية.

من المحتمل أن يكون كلا الفريقين في نهاية شهر أبريل/نيسان المقبل بحاجة ماسة إلى الفوز، ليس للتفاخر فقط، ولكن للحصول على فرصة للفوز باللقب الذي يعدّ الملكي الأقرب له حتى الآن.

8. البرازيل ضد كولومبيا (كوبا أميركا) 2 يوليو/تموز

ستكون مباراة البرازيل وكولومبيا إحدى المباريات البارزة في بطولة كوبا أميركا 2024. تقام المباراة على ملعب ليفي في بداية شهر يوليو/تموز، وهي المباراة النهائية للمجموعة الرابعة. وسيكون لدى كلا الفريقين طموح للتقدم إلى المراحل الأخيرة، خاصة البرازيل، التي ستهدف إلى الفوز بالبطولة للمرة الأولى منذ 2019.

ومع وجود لاعبين أمثال: فينيسيوس جونيور وريتشارليسون في خط الهجوم، ستكون البرازيل فريقا ممتعا يستحق المشاهدة في الثلث الأخير، بينما ستعتمد كولومبيا على لويس دياز.