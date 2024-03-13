موعد مباراتي أتلتيكو مدريد ضد إنتر ميلان ودورتموند مع آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يُختتم اليوم الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا بمواجهتين تعدان بالكثير من الإثارة، الأولى تجمع أتلتيكو مدريد الإسباني وضيفه إنتر ميلان الإيطالي، وفي الأخرى يستضيف دورتموند الألماني آيندهوفن الهولندي.

ويأمل "الأتلتي" في استعادة هدّافه الفرنسي أنطوان غريزمان، عندما يحاول تعويض تأخره بهدف والفوز أمام إنتر الإيطالي الليلة في إياب الدور الـ16 من المسابقة القارية.

وكان الدولي الفرنسي، البالغ 32 عاما، أصيب بالتواء في كاحله على ملعب سان سيرو في 20 الشهر الماضي، بعد أن سجّل 18 هدفا في 36 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وغاب 4 مباريات لم يفز فيها "الروخيبلانكوس" سوى مرة يتيمة، ولن يكون قلب خسارة الذهاب بهدف النمساوي ماركو أرناوتوفيتش سهلا أمام إنتر، الذي يحلّق في صدارة الدوري الإيطالي بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه.

وبقيادة المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس يبحث إنتر، وصيف أوروبا الموسم الماضي، عن مواصلة المشوار نحو لقب رابع، وأول منذ 2010.

وقد فاز في مبارياته الـ13 عام 2024، وأخفق مرة يتيمة في التسجيل في 38 مباراة هذا الموسم.

موعد المباراة

المباراة تقام اليوم الأربعاء الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة (20:00 بتوقيت غرينيتش) على ملعب " ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد.

القناة الناقلة

وتُنقل المباراة مباشرة عبر قناة "بي إن سبورتس 1″ (beIN Sports HD 1)، و"بي إن سبورتس 4 كي" (beIN 4K HDR).

مباراة ثأرية

في المقابل، يدرك مدرب بوروسيا دورتموند إدين ترزيتش أن وظيفته قد تكون على المحك أمام ضيفه آيندهوفن الهولندي، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل 1-1.

ويمر "أسود الفستيفال" بموسم صعب، حيث الخروج من الكأس المحلية والتراجع إلى المركز الرابع في البوندسليغا.

وسيُشكّل الخروج أمام آيندهوفن -من خارج البطولات الخمس الكبرى- إخفاقا لترزيتش مع بطل أوروبا 1997، الذي لطالما استمتع في مسابقة قارية حلّ وصيفا فيها عام 2013.

في المقابل، يقود آيندهوفن بيتر بوس الذي أقاله دورتموند بعد مشوار مُخيّب دام شهورا قليلة في 2017، ويتعيّن على بوس تعويض خروجه المذل من القلعة الصفراء.

كما يبحث آيندهوفن عن بلوغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2007، علما أنه أحرز اللقب في 1988 مع المدرّب الفذّ غوس هيدينك.

ولم يخسر آيندهوفن أي مباراة من أصل 25 هذا الموسم في الدوري المحلي، حيث يتبوأ الصدارة بفارق 10 نقاط عن فينورد روتردام، بفضل 31 هدفا في 38 مباراة للمخضرم لوك دي يونغ.

موعد المباراة

المباراة تقام اليوم الأربعاء الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة (20:00 بتوقيت غرينيتش) على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في مدينة دورتموند.

القنوات الناقلة

وتنقل المباراة مباشرة عبر قناة "بي إن سبورتس 2" (beIN Sports HD 2)، وقناة "المجر سبورتس 1" (Sport 1 Hungary)، وسكاي سبورتس إيطاليا (Sky Sport Uno Italia).

وكانت أندية مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب، وريال مدريد الإسباني المتوّج 14 مرّة (رقم قياسي)، وبايرن ميونخ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وأرسنال الإنجليزي، وبورتو البرتغالي، وبرشلونة الإسباني تأهلت إلى ربع نهائي المسابقة القارية الأم.