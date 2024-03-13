بدلا من الإمارات.. مصر تستضيف دورة ودية تضم تونس وكرواتيا ونيوزيلندا

قال الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء إنه سيستضيف الدورة الودية الرباعية التي كان من المقرر إقامتها في الإمارات خلال مارس/آذار الحالي بمشاركة تونس وكرواتيا ونيوزيلندا.

ومن المقرر أن تلعب مصر أمام نيوزيلندا في قبل نهائي البطولة الودية يوم 22 مارس، في أولى مباريات المدرب حسام حسن مع المنتخب الملقب بالفراعنة، على أن تلعب تونس مع كرواتيا في اليوم ذاته.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم 25 مارس، على أن تنطلق مواجهة النهائي في اليوم التالي.

وقال الاتحاد المصري في بيان "تواصلت اتحادات كرة القدم في مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا ليتم الاتفاق على أن تُقام البطولة الودية في العاصمة القاهرة بدلا من الإمارات كما كان مقررا في السابق".

🔴 تواصلت اتحادات كرة القدم في مصر، كرواتيا، تونس ونيوزيلندا، وتم الاتفاق على إقامة البطولة الدولية الودية التي تضم المنتخبات الأربعة في العاصمة المصرية القاهرة، بدلًا من الإمارات كما كان مقررًا في السابق، وعلى أن يقوم الاتحاد المصري لكرة القدم بتنظيم البطولة. وتبعًا للاتفاق… pic.twitter.com/ZxviYSQlrK — EFA.eg (@EFA) March 13, 2024

في المقابل، قال إبراهيم حسن مدير المنتخب المصري إن الاستعدادات ستكون في القاهرة، على أن تنطلق اليوم بخوض تدريب مسائي على استاد القاهرة.

وكان حسام حسن، الذي تولى تدريب المنتخب خلفا للبرتغالي روي فيتوريا بعد الوداع المبكر لكأس الأمم الأفريقية يناير/كانون الثاني الماضي، قد اختار تشكيلة مكونة من 25 لاعبا لم يكن من بينهم القائد محمد صلاح.

وقال إبراهيم حسن إن صلاح طلب عدم الانضمام لتشكيلة المنتخب في الفترة الحالية، لرغبته في مواصلة برنامجه العلاجي مع ناديه ليفربول.

وتعرّض صلاح لإصابة منعته من استكمال كأس الأمم الأفريقية مع مصر، وغاب لفترة عن فريقه الإنجليزي، قبل أن يشارك من على مقاعد البدلاء في التعادل 1-1 مع مانشستر سيتي يوم الأحد الماضي.