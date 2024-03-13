الفيفا يمنح المغرب الضوء الأخضر لاستدعاء إبراهيم دياز

أكدت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وافق على تغيير الجنسية الكروية لإبراهيم دياز لاعب ريال مدريد، مما يتيح له تقمص ألوان المنتخب المغربي مستقبلا.

ومنح دياز، الذي سبق له تمثيل منتخب إسبانيا، موافقته للاتحاد المغربي لكرة القدم على الانضمام إلى "أسود الأطلس" في الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الاتحاد المغربي لكرة القدم حصل على موافقة الفيفا على استدعاء دياز لقائمة المنتخب في توقف مارس/آذار الجاري.

ولفتت إلى أن دياز سيشارك في المباراتين الوديتين لمنتخب المغرب أمام أنغولا وموريتانيا في توقف مارس/آذار الحالي.

وكان الاتحاد المغربي قد بدأ العمل على إقناع دياز، الذي كان يمنح الأولوية لمنتخب إسبانيا، بتمثيل منتخب المغرب بعد تألقه مع ريال مدريد هذا الموسم.

🚨💣 عاجل – فابريزيو رومانو (صحفي) | الأمر حُسم، براهيم دياز إختار المنتخب المغربي والإعلان الرسمي قريب. 🇲🇦✅ pic.twitter.com/So3v96jPcU — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) March 10, 2024

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أقر قواعد جديدة لتغيير الجنسية الكروية، بعد سنوات طويلة من اتباع قاعدة صارمة تمنع اللاعب من تمثيل منتخب يحمل جنسية بلده إذا سبق له لعب مباراة واحدة مع منتخب آخر.

واشترط الفيفا في تعديلاته الجديدة أن لا يكون اللاعب قد شارك في أكثر من 3 مباريات كحد أقصى مع المنتخب الذي بدأ معه مسيرته الدولية، بالإضافة إلى عدم مشاركته في بطولة دولية أو قارية.

كذلك يشترط الاتحاد الدولي أن تكون مشاركات اللاعب مع المنتخب الذي بدأ معه مسيرته الدولية قبل تجاوز سن الـ21.

وخاض دياز مباراة ودية واحدة مع منتخب إسبانيا ضد ليتوانيا عام 2021، وكان عمره وقتها 21 عاما و10 أشهر.