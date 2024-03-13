فيفا يعلن تأهل يوفنتوس الإيطالي لمونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تأهل فريق يوفنتوس الإيطالي للمشاركة في كأس العالم للأندية التي ستقام بمشاركة 32 ناديا صيف العام المقبل 2025 في الولايات المتحدة.

وأشار فيفا في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" إلى تأهل يوفنتوس مستفيدا من تفوقه في التصنيف الأوروبي المتراكم بعد خروج نابولي الإيطالي من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام برشلونة الإسباني مساء الثلاثاء.

وأوضح أن يوفنتوس بات الفريق العاشر من أوروبا الذي يتأهل إلى مونديال الأندية 2025 مستفيدا من تصنيفه الأوروبي التراكمي في آخر 4 سنوات.

تهانينا لنادي 🇮🇹 يوفنتوس @juventusfc على تأهله إلى كأس العالم للأندية 2025! 👏🏻 نتيجةً لإقصاء نابولي @sscnapoli من دوري أبطال أوروبا @ChampionsLeague، ضمن يوفنتوس الآن مكاناً عبر مسار التصنيف لمنطقة أوروبا وأصبح الفريق العاشر من أوروبا الذي يتأهل للبطولة! pic.twitter.com/OnxBn019Ua — FIFA – عربي (@fifacom_ar) March 12, 2024

وسبق أن تأهلت أندية تشلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في أعوام 2021 و2022 و2023.

وتأهلت أندية بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند من ألمانيا، بنفيكا وبورتو من البرتغال، باريس سان جيرمان الفرنسي، وإنتر ميلان الإيطالي بفضل التفوق في التصنيف الأوروبي التراكمي.

ويتبقى لأوروبا مقعدان أخيران للفائز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بخلاف فريق إسباني آخر من التصنيف.

ويبقى المقعد الإسباني حائرا بين فريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد الذي يحاول تعويض خسارته ذهابا أمام إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة صفر-1 عندما يلتقي الفريقان مساء اليوم الأربعاء في إياب دور الـ16.