عودة العويس والشهراني لتشكيلة منتخب السعودية بتصفيات كأس العالم

عاد الحارس محمد العويس وياسر الشهراني لتشكيلة السعودية التي تستعد لمواجهة طاجيكستان في الجولتين الثالثة والرابعة، للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027.

وتستضيف السعودية منافستها طاجيكستان يوم 21 مارس/آذار الحالي قبل أن تحل ضيفة عليه يوم 26 من الشهر ذاته.

وغاب العويس (32 عاما)، حارس الهلال متصدر دوري المحترفين، عن تشكيلة السعودية في كأس آسيا للإصابة قبل أن يعود للمشاركة مع ناديه ويسهم في بلوغه للدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا، بتفوقه على منافسه الاتحاد 4-صفر في مجموع المباراتين.

بينما ذكرت تقارير محلية أن استبعاد الظهير الأيسر الشهراني (31 عاما) جاء لأسباب فنية.

واختار المدرب روبرتو مانشيني 28 لاعبا لتشكيلة السعودية، التي ودّعت كأس آسيا من دور 16 بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام كوريا الجنوبية.

واعتمد الإيطالي مانشيني على أغلب الأسماء الرئيسة التي شاركت في كأس آسيا؛ مثل: المهاجم سالم الدوسري، ولاعب الوسط محمد كنو، والظهير الأيمن سعود عبد الحميد.

وتتصدر السعودية المجموعة السابعة، ولها 6 نقاط من فوزين على باكستان والأردن.

— إليكم قائمة المدير الفني للمنتخب الوطني @robymancio ⁩للجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 ⬇ 🔗 https://t.co/W32BlLW10S . #الطريق_إلى_كأس_العالم2026 pic.twitter.com/4ndXVJ6qlN — المنتخب السعودي (@SaudiNT) March 13, 2024

وجاءت تشكيلة منتخب السعودية على النحو التالي: