شاهد.. برشلونة يهزم نابولي ويبلغ ربع نهائي أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2020

بلغ برشلونة الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2019-2020 عقب فوزه -الثلاثاء- على ضيفه نابولي 3-1 على الملعب الأولمبي في مونتجويك في إياب ثمن النهائي بعد تعادلهما 1-1 ذهابا.

وتمكن الفريق الكتالوني من تحقيق فوزه الأول في الأدوار الإقصائية بعد 4 مباريات تعادل في اثنتين منها وخسر مثلهما، وذلك لأول مرة أيضا منذ فوزه على نابولي 3-1 في إياب ثمن النهائي ضمن موسم 2019-2020.

سجل فيرمين لوبيز (15) والبرتغالي جواو كانسيلو (17) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (83) لبرشلونة، والكوسوفي أمير رحماني (30) لنابولي.

بدأ برشلونة المباراة بالشابين الواعدين الأمين جمال (16 عاما) وباو كوبارسي (17 عاما) ليصبح أول فريق يبدأ مباراة بلاعبين اثنين أقل من 17 عاما في مباراة إقصائية ضمن دوري الأبطال، وفقا لأوبتا للإحصاءات.

ملخص مباراة برشلونة ضد نابولي

وافتتح لوبيز التسجيل بسهولة بعدما وصلته تمريرة من البرازيلي رافينيا على الجهة اليسرى (15).

ولم يمهل كانسيلو الضيوف سوى دقيقتين لاستيعاب التأخر بالنتيجة، فضربهم بالثاني بعدما تابع تسديدة من رافينيا ارتدت من القائم الأيسر عقب تمريرة حصل عليها من جمال الذي قاد هجمة مرتدة (17).

وردّ نابولي عبر رحماني بهجمة منسقة وصلت إلى ماتيو بوليتانو الذي مررها على الجهة اليمنى للأول مسددا على يمين الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن (30).

وأنقذ حارس الفريق الكتالوني مرماه من هدف ثان بعدما تصدى ببراعة لرأسية من الظهير الأيمن المتقدم جيوفاني دي لورينتسو (35).

دخل الضيوف الشوط الثاني بالضغط سريعا، فحاول الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا التسجيل بتسديدة على مشارف المنطقة مرت إلى جانب القائم الأيسر (47).

وحاول تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أن يسيطر على وسط الملعب، فأدخل سيرجي روبيرتو وأوريول روميو (الدقيقة 60)، فيما أشرك فرانشيسكو كالزونا مدرب نابولي لاعب الوسط الدانماركي يسبر ليندستروم والظهير الأيسر الأوروغوياني ماتياس أوليفيرا (64).

وتصدى الحارس أليكس ميريت لتصويبة من ركلة حرة نفذها رافينيا وذهبت إلى ركنية (67) كادت أن تثمر هدفا عبر الأمين جمال، لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل (68).

وحاول رافينيا مجددا، لكن الحارس تصدى لتسديدته على الجهة اليسرى (77)، قبل أن يحاول جمال بدوره من اليمين بتسديدة جميلة مرت إلى جانب القائم الأيمن (78).

وأهدر ليندستروم فرصة معادلة النتيجة برأسية قريبة من القائم الأيسر اكتفى تير شتيغن بمراقبتها (80).

وحسم ليفاندوفسكي فوز برشلونة بعد تبادل للكرة بين روبرتو والألماني إيلكاي غوندوغان وصلت من البديل إلى ليفاندوفسكي الذي تابعها في المرمى (83).

وبحث جمال عن تسجيل هدفه الأول في المسابقة الأوروبية الأعرق بعد هجمة مرتدة بتسديدة أخيرة تصدى لها الحارس (90+2).