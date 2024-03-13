شاهد.. الهلال السعودي يتأهل ويدخل التاريخ بفوزه على الاتحاد بربع نهائي أبطال آسيا

تأهل الهلال السعودي إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه 2-صفر على منافسه المحلي الاتحاد في إياب دور الثمانية، الثلاثاء، ليصل إلى 28 انتصارا متتاليا في جميع المسابقات.

ويواجه فريق المدرب جورجي جيسوس، الذي فاز على الاتحاد 4-صفر في مجموع المباراتين، منافسه العين الإماراتي، الذي أقصى النصر السعودي بركلات الترجيح، في الدور قبل النهائي.

وقد افتتح ياسر الشهراني التسجيل للهلال في الدقيقة 61 بعدما تلقى تمريرة من سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش ليسدد كرة منخفضة من مدى قريب سكنت شباك عبد الله المعيوف.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ضاعف البرازيلي مالكوم النتيجة بعدما سدد في الشباك من وضع انفراد.

وتلقى الاتحاد، الذي غاب عنه كريم بنزيمة للإصابة ونجولو كانتي لطرده في مباراة الذهاب، ضربة قوية بخروج لاعبه البرازيلي فابينيو للإصابة بعد 15 دقيقة من اللعب.

ولم يستغل الاتحاد أفضليته بالشوط الأول، إذ أنقذ محمد العويس حارس الهلال فرصة من أمام رومارينيو بعد 3 دقائق من انطلاق المباراة. وارتطمت تسديدة من رومارينيو بالقائم في الدقيقة 16.

وسيطر الهلال على الكرة في الشوط الثاني ليحافظ على تقدمه في النتيجة.

وتوترت الأجواء قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة ليطرد عبد الزراق حمد الله مهاجم الاتحاد بعدما جذب علي البليهي مدافع الهلال من رقبته قبل أن يدخل في مشادة مع كاليدو كوليبالي.