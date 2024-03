بيبي صخرة دفاع بورتو يكتب التاريخ في دوري أبطال أوروبا

دخل بيبي، صخرة دفاع بورتو، التاريخ أمس الثلاثاء أمام أرسنال في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليس كأول لاعب تخطى سن الأربعين يخوض مباراة بالبطولة القارية فحسب، لكن أيضا بالمستوى الباهر الذي قدمه في المواجهة.

وضمن فريق ميكيل أرتيتا مكانه في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد فوزه على نادي بورتو بركلات الترجيح 4-2.

وبغض النظر عن انتصار أرسنال، فإن بيبي المدافع المخضرم (41 عاما) ظهر بمستوى رائع ضد أرسنال لا يعكس نهائيا تقدمه في العمر.

وقدم مدافع ريال مدريد السابق عرضا قويا وحازما ضد أحد أقوى الفرق على مستوى الهجوم، وأسهم بفضل استبساله وزملائه في تمديد المباراة إلى شوطين إضافيين، ثم إلى ركلات الترجيح.

وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك خلال مباراة خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا منذ 8 سنوات.

وتفاعل المعجبون على وسائل التواصل الاجتماعي مع أداء بيبي، وقال أحد المشجعين "بيبي يبلغ 41 عاما وما زال يقدم عروضا كهذه في دوري أبطال أوروبا، صراحة، يا له من لاعب! يا لها من مسيرة!"، بينما علق آخر "أنا واقف على قدمي أصفق، هل هذا أمر حقيقي؟!".

وكتب ثالث "بيبي هو حقا أحد أعظم المدافعين، إنه مدافع من الطراز العالمي، ثابت، يظهر في المباريات الكبيرة". وقال رابع "لن يتم نسيان لاعب من هذه الطينة أبدا، أنا منهبر جدا بهذا الأداء".

ISAAN KHAN: Porto captain Pepe, 41, agemate of Arsenal boss Mikel Arteta, showed no sign of his advancing years… his warrior status is very much still in tact https://t.co/737oaVeCYi

— Mail Sport (@MailSport) March 13, 2024