"الشخص الذي أهانه لم يعد معنا".. مدرب بورتو يتهم أرتيتا بإهانة عائلته

اتهم مدرب بورتو البرتغالي سيرجيو كونسيساو نظيره الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بإهانة عائلته، خلال المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، لحساب إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبلغ أرسنال ربع نهائي البطولة بعد فوزه على بورتو بركلات الترجيح على ملعب الإمارات (4-2)، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة مباراة الذهاب نفسها (1-0).

وشهدت المباراة شجارا بين لاعبي الفريقين على دكة البدلاء ما دفع أرتيتا للتدخل.

وعقب المباراة، شوهد كونسيساو وهو يتبادل الحديث مع أرتيتا، قبل أن يحتدم النقاش بينهما، وبدا أن الأول يوجه كلمات قوية للثاني.

