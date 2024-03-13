"الشخص الذي أهانه لم يعد معنا".. مدرب بورتو يتهم أرتيتا بإهانة عائلته

اتهم مدرب بورتو البرتغالي سيرجيو كونسيساو نظيره الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بإهانة عائلته، خلال المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، لحساب إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبلغ أرسنال ربع نهائي البطولة بعد فوزه على بورتو بركلات الترجيح على ملعب الإمارات (4-2)، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة مباراة الذهاب نفسها (1-0).

وشهدت المباراة شجارا بين لاعبي الفريقين على دكة البدلاء ما دفع أرتيتا للتدخل.

وعقب المباراة، شوهد كونسيساو وهو يتبادل الحديث مع أرتيتا، قبل أن يحتدم النقاش بينهما، وبدا أن الأول يوجه كلمات قوية للثاني.

🚨🚨| BREAKING: Porto manager Sergio Conceicao has accused Mikel Arteta of insulting his family during the game.

pic.twitter.com/kpFlXApwrP — CentreGoals. (@centregoals) March 12, 2024

وقال كونسيساو، في تصريحات نشرتها صحيفة "ريكورد" البرتغالية، "خلال المباراة التفت أرتيتا إلى مقاعد البدلاء، ووجه كلمات إهانة باللغة الإسبانية لعائلتي".

وأضاف "في نهاية المباراة أخبرته أن عليه الانتباه لأن الشخص الذي أهانه لم يعد معنا (رحل عن الحياة)، وأن يقلق بشأن تدريب فريقه، وعليه الالتزام بتقديم المزيد والأفضل".

ونفى أرتيتا بشدة توجيه أي إهانات لمدرب بورتو، لكنه دافع عن لحظاته العصيبة، بالقول "كان هناك الكثير على المحك، أنت تدافع عن فريقك في كل قرار".

ونقلت تقارير إعلامية إنجليزية عن مصادر في أرسنال أن أرتيتا لم يتفوه بأي كلمة تمس عائلة مدرب بورتو.

ونجح أرسنال في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2009-2010، منهيا سلسلة من 7 مشاركات لم يتخطَّ فيها ثمن النهائي.