اللاعبون المرشحون للفوز بالكرة الذهبية حتى 2037

احتكر الأسطورتان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو الكرة الذهبية لسنوات عدة، لكن مع قرب اعتزالهما تبدو الطريق معبدة لنجوم صاعدين، أمثال النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي، والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، والإنجليزي جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد، للعب دور البطولة الكروية السنوات المقبلة.

وفاز البرغوث الأرجنتيني بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته عام 2023، ليحتل صدارة المتوجين بالجائزة التي تمنح لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، في حين يحتل رونالدو المركز الثاني بـ5 كرات فقط.

ومع اقتراب نهاية مسيرتهما الكروية، ستشهد السنوات المقبلة منافسة شديدة للتويج بالجائزة بين مجموعة من النجوم الذين يتألقون في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وبما أن كرة القدم تحولت إلى صناعة وقراءة مستقبلية واستشراف، فهذه قائمة للاعبين الذين يُتوقع أن يتوجوا بالجائزة الذهبية المرموقة من 2024 إلى 2037، وتعتمد القائمة على عدة معايير استشرافية، منها مستوى اللاعب الحالي وتطور موهبته مع مرور السنوات، والحفاظ على مستواه والاستمرارية وتحقيق الألقاب مع الفريق الذي يلعب له ومنتخب بلاده.

واللاعبون هم:

الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد): 2024.

الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان وقد ينتقل الصيف المقبل إلى ريال مدريد): 2025 و2026.

الإنجليزي فيل فودان (مانشستر سيتي): 2027.

الإسباني بابلو غافي (برشلونة): 2028.

النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 2029.

البرازيلي فنيسيوس جونيور (ريال مدريد): 2030.

الأيرلندي إيفان فيرغسون (برايتون الإنجليزي): 2031.

كيليان مبابي: 2032.

الألماني فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن): 2033.

الألماني جمال موسيالا (بايرن ميونخ): 2034.

الأيرلندي إيفان فيرغسون (برايتون): 2035.