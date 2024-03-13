الشرطة الإسبانية تفكّك عصابة للسطو على منازل نجوم كرة القدم

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على عصابة سطو استهدفت عقارات فاخرة في العاصمة مدريد، من بينها منازل لاعبين بارزين في دوري كرة القدم، بحسب ما أعلنت اليوم الأربعاء.

وأوقف 6 متهمين بـ"8 عمليات سطو على المنازل منذ يوليو/تموز 2022″، بحسب بيان الشرطة.

وقالت مصادر من الشرطة إن من بين المنازل المستهدفة، منزل جناح ريال مدريد البرازيلي الدولي رودريغو، بالإضافة إلى الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو لاعب رايو فايكانو.

ورفضت الكشف عما اذا كان المزيد من لاعبي كرة القدم متأثرين بهذه القضية.

مواقع التواصل تسهّل عمل اللصوص

وجاء في البيان أنه لتحديد أهدافهم "كان اللصوص يدققون في وسائل التواصل الاجتماعي، يدرسون صورا وفيديوهات ينشرها اللاعبون وأصدقاؤهم وعائلاتهم من داخل تلك المنازل".

أتاح لهم هذا الأمر تحديد الأشياء الثمينة ومكان وجودها، كما سهّلت عليهم وسائل التواصل الاجتماعي التعرّف على توقيت وجود المالكين في المنزل.

كانوا يزورون المواقع لإلقاء نظرة عليها من الخارج ولدراسة أنظمة الأمان المستخدمة، وتحديد أفضل طريقة للدخول.

وتعرض العديد من قصور نجوم كرة القدم للسطو، ومنهم قصر البرتغالي كريستيانو رونالدو والنجم الفرنسي كريم بنزيمة.

وكانت السرقة تتم خلال تواجد اللاعبين في مباريات رسمية غالبا ما تكون خارج إسبانيا، مما يتيح للصوص المزيد من الوقت لإنهاء عملية السطو.

وعادة ما يحتفظ نجوم الكرة بمقتنيات ثمينة وأموال في منازلهم، خاصة المجوهرات والساعات باهظة الثمن التي يستهدفها اللصوص.