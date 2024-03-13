أندية منسية توجت سابقا بلقب دوري أبطال أوروبا

7 أندية توجت سابقا بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكن الجيل الجديد من عشاق كرة القدم لا يعلم أساسا أنها توجت بالمسابقة القارية الأم وخاصة أنها غابت لعشرات السنوات عن منصات التتويج.

وفاز 23 فريقا بدوري الأبطال، في مقدمتها ريال مدريد صاحب الرقم القياسي والذي توج بالبطولة 14 مرة.

ويحتل ميلان المركز الثاني بـ7 ألقاب يليه بايرن ميونخ وليفربول بـ6 ألقاب وبرشلونة بـ5.

وهذ قائمة تضم أندية نجحت في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا أو كأس أوروبا بتسميتها القديمة، ولكن لا يتذكرها كثير من الجماهير الكروية:

سلتيك الأسكتلندي (1967) بعد الفوز على إنتر ميلان في النهائي 2-1.

First club ever win a European trophy #celtic 1967 just a gentle reminder 🤣🤣🤣🤣😂😂 pic.twitter.com/IwxqrMOdkQ — TG_1967 (@TG_1967) April 12, 2022

فينورد الهولندي (1970) بعد الفوز على سلتيك في النهائي 2-1.

Feyenoord show off their prize after defeating Celtic in the 1970 European Cup final. They became the first Dutch club to lift the coveted trophy. Ajax would then win the trophy for the following 3 seasons. It was the most successful period in Dutch football pic.twitter.com/AcjbUyiSWz — The Cult of football (@ChrisCuthbert19) May 6, 2020

أستون فيلا الإنجليزي (1982) بعد الفوز على بايرن ميونخ في النهائي 1-0.

Aston Villa captain Dennis Mortimer lifted the European Cup in 1982. #AVFC pic.twitter.com/JPqBiiS8Hm — The Pugilist Mag (@ThePugilistMag) June 29, 2023

هامبورغ الألماني (1983) بعد الفوز على يوفنتوس في النهائي 1-0.

🎥#سلسلة_نهائيات_يوفنتوس_في_دوري_الأبطال

ملخص وأهداف مباراة يوفنتوس (0-1) هامبورغ في نهائي دوري الأبطال – 1983 https://t.co/NH2qQnLM9i pic.twitter.com/roRHq2p2z2 — GrandeGool (@Grande_Gool) May 15, 2017

شتيوا بوخارست الروماني (1986) بعد الفوز على برشلونة في النهائي بركلات الترجيح 2-0.

7.5.1986 Steaua Bucuresti became the 1st & still only Romanian & Eastern European team to win the #EuropeanCup #OTD #UCL pic.twitter.com/p2pcT2J0M1 — Sue 🇪🇺 (@SierraUniEcho) May 7, 2018

آيندهوفن الهولندي (1988) بعد الفوز على بنفيكا في النهائي بركلات الترجيح 6-5.

PSV Eindhoven wins the European Cup after defeating Benfica 6-5 on penalties, 1988 pic.twitter.com/uJ8cbvZxJY — The Antique Football (@AntiqueFootball) May 24, 2014