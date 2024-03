أندية منسية توجت سابقا بلقب دوري أبطال أوروبا

7 أندية توجت سابقا بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكن الجيل الجديد من عشاق كرة القدم لا يعلم أساسا أنها توجت بالمسابقة القارية الأم وخاصة أنها غابت لعشرات السنوات عن منصات التتويج.

وفاز 23 فريقا بدوري الأبطال، في مقدمتها ريال مدريد صاحب الرقم القياسي والذي توج بالبطولة 14 مرة.

ويحتل ميلان المركز الثاني بـ7 ألقاب يليه بايرن ميونخ وليفربول بـ6 ألقاب وبرشلونة بـ5.

وهذ قائمة تضم أندية نجحت في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا أو كأس أوروبا بتسميتها القديمة، ولكن لا يتذكرها كثير من الجماهير الكروية:

Feyenoord show off their prize after defeating Celtic in the 1970 European Cup final. They became the first Dutch club to lift the coveted trophy. Ajax would then win the trophy for the following 3 seasons. It was the most successful period in Dutch football pic.twitter.com/AcjbUyiSWz

— The Cult of football (@ChrisCuthbert19) May 6, 2020