رياضة|إنجلترا

أندية منسية توجت سابقا بلقب دوري أبطال أوروبا

Estrella Roja de Belgrado (Serbian: Football club Crvena Zvezda Belgrade; Serbian Cyrillic: Football club Crvena zvezda Belgrade) 1990/91. Champion of Europe of Clubs.
النجم الأحمر بلغراد الصربي فاز عام 1991 بلقب كأس أوروبا بعد التغلب على مرسيليا بركلات الترجيح (مواقع التواصل)
13/3/2024

7 أندية توجت سابقا بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكن الجيل الجديد من عشاق كرة القدم لا يعلم أساسا أنها توجت بالمسابقة القارية الأم وخاصة أنها غابت لعشرات السنوات عن منصات التتويج.

وفاز 23 فريقا بدوري الأبطال، في مقدمتها ريال مدريد صاحب الرقم القياسي والذي توج بالبطولة 14 مرة.

ويحتل ميلان المركز الثاني بـ7 ألقاب يليه بايرن ميونخ وليفربول بـ6 ألقاب وبرشلونة بـ5.

وهذ قائمة تضم أندية نجحت في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا أو كأس أوروبا بتسميتها القديمة، ولكن لا يتذكرها كثير من الجماهير الكروية:

 

  • سلتيك الأسكتلندي (1967) بعد الفوز على إنتر ميلان في النهائي 2-1.

  • فينورد الهولندي (1970) بعد الفوز على سلتيك في النهائي 2-1.

  • أستون فيلا الإنجليزي (1982) بعد الفوز على بايرن ميونخ في النهائي 1-0.

  • هامبورغ الألماني (1983) بعد الفوز على يوفنتوس في النهائي 1-0.

  • شتيوا بوخارست الروماني (1986) بعد الفوز على برشلونة في النهائي بركلات الترجيح 2-0.

  • آيندهوفن الهولندي (1988) بعد الفوز على بنفيكا في النهائي بركلات الترجيح 6-5.

  • النجم الأحمر بلغراد الصربي (1991) بعد الفوز على مرسيليا بركلات الترجيح 5-3.

المصدر : الصحافة البريطانية