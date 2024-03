يويفا يقرر تغيير نظام قرعة دوري أبطال أوروبا

يستعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لإجراء تعديلات شاملة الصيف المقبل على نظام سحب قرعة دوري أبطال أوروبا، بحيث تتلاءم مع الشكل الجديد للمسابقة.

وستقام البطولات الثلاث للأندية الأوروبية في الموسم المقبل بنظام الدوري من 36 فريقا بدلا من نظام المجموعات بمشاركة 32 فريقا، والذي كان معمولا به منذ موسم 1999-2000.

ومن المقرر أن يواجه كل فريق في مرحلة الدوري 8 أندية أخرى، ويحاول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تطوير عملية سحب القرعة، التي كانت تتم بشكل يدوي بسحب أسماء الفرق من أوعية مصنفة.

لكن جورجيو ماركيتي نائب الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أكد، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أنه لم يعد من الممكن سحب القرعة بشكل يدوي.

🚨 The new expanded Champions League format from next season means computers are going to be used to make the draw for the first time.

💻 Clubs will be drawn manually then the computer will take over and select their eight opponents.

⏳ UEFA draw simulations showed that a… pic.twitter.com/hY4jXGOu4Z

— OneFootball (@OneFootball) March 12, 2024