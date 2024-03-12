يويفا يخشى تأهل ليفربول ورينجرز لنهائي الدوري الأوروبي

يواجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تحديا صعبا حال تأهل فريقي ليفربول ورينجرز للمباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي التي ستقام يوم 22 مايو/أيار المقبل بالعاصمة الأيرلندية.

ويتمتع الفريقان الإنجليزي والأسكتلندي بشعبية جماهيرية كبيرة في أيرلندا ومرشحان للتأهل للنهائي الذي سيقام في ملعب "أفيفا" بعد تعادل رينجرز مع بنفيكا البرتغالي الخميس الماضي، بينما تفوق ليفربول على سبارتا براغ 5-1 قبل مباراة الإياب على ملعبه في أنفيلد.

ويشكل هذا الاحتمال صداعا لمسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث قال أمينه العام ثيودور ثيودوريديس اليوم الثلاثاء "المباراة النهائية للدوري الأوروبي تعد من أكبر التحديات التي تواجهنا هذا العام".

وأوضح ثيودوريديس لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن "هذا التحدي يعود إلى الفرق التي يمكن أن تتأهل للنهائي، ونعلم أن عددا كبيرا من جماهير الفريقين سوف يحضرون بدون تذاكر، وتبقى أيضا مشكلة المناطق المفتوحة للجماهير".

وألمح في تصريحات لوسائل الإعلام "هناك فريقان لن أكشف عنهما ولكن أعتقد أنكم بالذكاء الكافي للتعرف عليهما، سنواجه صعوبة كبيرة في استيعاب جماهيرهما التي ستحضر المباراة".

وأشار الأمين العام في ختام تصريحاته "لقد حجزنا بالفعل ملعب كروك بارك ليكون مكانا مفتوحا لتجمع الجماهير، ولكنه لن يكون كافيا".