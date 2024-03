ناد بالدوري الإنجليزي يستعين بداعية إسلامي لتأهيل اللاعبين لصيام صحي

استعان برينتفورد -المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم- بأحد دعاة وأئمة مساجد مدينة برينتفورد، لتثقيف لاعبيه المسلمين وتأهيلهم لصيام صحي، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ونشر النادي -عبر صفحته الرسمية عبر منصة إكس- مقطع فيديو يوثق جانبا من زيارة الشيخ عبد الصمد عبد النبي مقر النادي وحديثه مع اللاعبين، وعلق بالقول "رمضان كريم من الجميع في نادي برينتفورد في إطار الاستعداد للشهر الكريم للمسلمين، انضم إمام محلي إلى اللاعبين والموظفين لمناقشة التدريب والتغذية والتعافي خلال شهر رمضان" مقدما التهنئة للمسلمين في إنجلترا وخارجها.

Ramadan Kareem from everyone at Brentford FC ❤️

In the build up to the holy month for Muslims, the players and staff were joined by a local Imam, to discuss training, nutrition, hydration and recovery ☪️

@PFA | @premierleague pic.twitter.com/55h50XQR7Y

— Brentford FC (@BrentfordFC) March 11, 2024