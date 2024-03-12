رياضة

ناد بالدوري الإنجليزي يستعين بداعية إسلامي لتأهيل اللاعبين لصيام صحي

محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي يسجل في مرمى برينتفورد (غيتي)
12/3/2024

استعان برينتفورد -المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم- بأحد دعاة وأئمة مساجد مدينة برينتفورد، لتثقيف لاعبيه المسلمين وتأهيلهم لصيام صحي، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ونشر النادي -عبر صفحته الرسمية عبر منصة إكس- مقطع فيديو يوثق جانبا من زيارة الشيخ عبد الصمد عبد النبي مقر النادي وحديثه مع اللاعبين، وعلق بالقول "رمضان كريم من الجميع في نادي برينتفورد في إطار الاستعداد للشهر الكريم للمسلمين، انضم إمام محلي إلى اللاعبين والموظفين لمناقشة التدريب والتغذية والتعافي خلال شهر رمضان" مقدما التهنئة للمسلمين في إنجلترا وخارجها.

وظهر اللاعبون في الفيديو رفقة الجهاز الفني وهم يستمعون لنصائح الإمام حول الصوم والتعامل معه خلال اللعب، والنصائح اللازمة كي لا يتضرر اللاعب خلال ساعات رمضان من نقص الطعام والسوائل.

المصدر : الجزيرة