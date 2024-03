موعد مباراتي برشلونة ضد نابولي وأرسنال مع بورتو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

مباراتان حاسمتان تقامان -اليوم الثلاثاء- في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الأولى بين برشلونة الإسباني وضيفه نابولي الإيطالي، والأخرى، يستضيف فيها أرسنال الإنجليزي، بورتو البرتغالي.

ويأمل برشلونة في تخطي أزمة إصاباته عندما يستقبل نابولي، ويفتقد تشافي مدرب البرسا إلى 3 لاعبين أساسيين في خط الوسط، هم الهولندي فرنكي دي يونغ، وبيدري وغافي، إضافة إلى المهاجم فيران توريس والظهير الأيسر أليخاندرو بالدي.

وحقق فوزا صعبا على ضيفه مايوركا 1-0 الجمعة بهدف الشاب الأمين جمال، مبقيا على فارق النقاط الـ8 مع ريال مدريد المتصدر، ونقطة عن جاره جيرونا الثاني.

وكانت تشكيلة المدرب تشافي الذي أحرز اللقب القاري 4 مرات عندما كان لاعبا فذا في خط الوسط قد عادت بالتعادل من جنوب إيطاليا 1-1، عندما افتتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 60، ثم عادل أفضل لاعب أفريقي النيجيري فيكتور أوسيمهن قبل ربع ساعة من النهاية.

في المقابل، يمرّ نابولي في مرحلة متوازنة بعد بداية سيئة في الدوري وتغييرات طالت جهازه الفني وصولا إلى تعيين فرانتشيسكو كالتسونا، إذ لم يخسر في آخر 5 مباريات (فوزان و3 تعادلات) في الدوري الإيطالي حيث يحتل المركز السابع.

وفقد نابولي رسميا لقب الدوري الإيطالي، لابتعاده بفارق 31 نقطة عن إنتر المتصدر، قبل 10 مراحل على ختام المنافسات.

المباراة تقام اليوم الثلاثاء الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة (21:00 بتوقيت غرينيتش) على ملعب "مونتجويك" حيث يلعب "بلوغرانا" راهنًا بانتظار انتهاء العمل في ملعبه الجديد.

وتنقل المباراة مباشرة عبر قناة "بي إن سبورتس 1" (beIN Sports HD 1)

وفي لندن، حيث تصدّر أرسنال البريميرليغ بفوزه الصعب على برنتفورد 2-1وتمسّك به مستفيدا من التعادل بين مانشستر سيتي حامل اللقب ومضيفه ليفربول (1-1)، يبحث رجال المدرب الإسباني ميكل أرتيتا عن قلب خسارتهم ذهابا أمام بورتو بهدف متأخر سجله البرازيلي غالينو.

🇧🇷 It had to be Galeno! 👏#UCLGOTW | @Heineken pic.twitter.com/8RkuYDbD7P

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 23, 2024