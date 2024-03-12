موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يحل الهلال السعودي ضيفا على مواطنه الاتحاد -الثلاثاء- على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويبدو الهلال القادم من 27 انتصارا متتاليا في جميع المسابقات -بينها 16 في الدوري الذي يتصدره بفارق 12 نقطة عن النصر- مرشحا لتخطي عقبة مواطنه الاتحاد بعد الفوز عليه ذهابا بهدفين نظيفين سجلهما الصربي ألكسندر ميتروفيتش وسالم الدوسري.

جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم

وإدراكا منه لصعوبة المهمة ضد الهلال قرر المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو إراحة نجومه خلال الفوز على الأخدود 2-1 في المباراة الأخيرة بالدوري المحلي.

📝| المؤتمر الصحفي المصاحب لمواجهة #الاتحاد_الهلال في إياب ربع النهائي الآسيوي 🎙️ pic.twitter.com/EkERtpEhAX — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) March 11, 2024

وفضل غاياردو إراحة المغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي فابينيو، وأبقى المصري أحمد حجازي والبرازيلي رومارينيو على مقاعد البدلاء.

وسيدفع غاياردو بكامل نجوم الفريق، وبينهم الفرنسي كريم بنزيمة الذي غاب عن لقاء الذهاب وقبلها في الخسارة أمام الهلال 1-3 في الأول من الشهر الحالي ضمن المرحلة الـ22 من الدوري بسبب الإصابة.

في المقابل، سيغيب مواطنه نغولو كانتي بعد حصوله على بطاقة حمراء خلال الذهاب إثر تدخله العنيف على السنغالي خاليدو كوليبالي.

الهلال مكتمل الصفوف أمام الاتحاد

وفي الجهة المقابلة، يدخل الهلال المباراة مكتمل الصفوف، حيث يتم تجهيز سالم الدوسري من أجل المشاركة في التشكيلة الأساسية إلى جانب الثنائي الهجومي ميتروفيتش والبرازيلي مالكوم أوليفيرا.

ويميل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس إلى استمرار محمد العويس في حراسة المرمى على حساب المغربي ياسين بونو من أجل الاستفادة من 5 لاعبي ميدان أجانب داخل الملعب.

🗣️ "جيسـوس":"قدمنا إلى جدة بجميع اللاعبين الأجانب؛ نظرًا لأننا سنخوض آخر تدريب مساء اليوم وسنحدد من الذي سيشارك منهم" #الهلال pic.twitter.com/CEINPBPvcV — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) March 11, 2024

وقال جيسوس إن الهلال "دائما ما يظهر أنه الفريق الأفضل والأكثر جاهزية، وسلسلة الانتصارات هي هدفنا الثاني، إن تحققت فستبقى بالتاريخ لنا وللاعبين، لكنها ليست بطولة، البطولات هي الدوري والكأس ودوري أبطال آسيا، لكن كلما طالت سلسلة الانتصارات اقتربنا أكثر من الهدف".

وسيكون الهلال على موعد مع التاريخ في حال حقق الفوز الثلاثاء، إذ سيصبح صاحب أطول سلسلة انتصارات في التاريخ بعدما عادل يوم الجمعة الماضي ضد الرياض (3-1 في الدوري) الرقم القياسي المسجل باسم نيو ساينت الويلزي منذ موسم 2016-2017 حين حطم رقما حققه أياكس الهولندي (26 انتصارا متتاليا) بين 1971 و1972.

موعد مباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي أبطال آسيا

تقام مباراة الهلال والاتحاد الثلاثاء 12 مارس/آذار الجاري على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، وتنطلق الساعة (22:00 بتوقيت مكة المكرمة) (23:00 بتوقيت الإمارات).

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في إياب ربع النهائي

يمكن مشاهدة مباراة الهلال والنصر على: