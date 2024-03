فرص ضائعة وأداء مخيّب.. رونالدو فقد البوصلة التهديفية أمام العين الإماراتي

خيّب نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو آمال الجماهير في العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، إثر أدائه الباهت أمام العين الإماراتي ضمن منافسات إياب ربع نهائي البطولة.

وشهدت المباراة تقدم العين بهدفين، ثم عودة النصر والتقدم، قبل أن يتعادل العين مرة أخرى 3-3، ثم خطف رونالدو هدف التقدم للعالمي، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي انتهت بفوز العين 3-1.

وهاجم جمهور النصر على وسائل التواصل الاجتماعي بعض لاعبي فريقه، بالإضافة إلى الإدارة الفنية بقيادة لويس كاسترو، عقب الخروج غير المتوقع من البطولة الآسيوية.

وبعد الليلة المحبطة كتب رونالدو على حسابه على منصة "إكس" "شكرا لكم لدعمكم، سنجد طريقة لنعود ونُصبح أقوى معا دائما".

Thank you for your support. We'll find a way to bounce back and come back stronger! Together, always! 🙌 pic.twitter.com/AiFtrfPwwV

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 12, 2024