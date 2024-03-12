في مباراة مجنونة.. العين الإماراتي يهزم النصر ويبلغ نصف نهائي أبطال آسيا

بلغ العين الإماراتي الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه النصر السعودي 3-1 بضربات الترجيح بعد التعادل 3 -3 مساء الاثنين في إياب دور الثمانية بالبطولة.

وكان العين قد فاز ذهابا 1-صفر، فيما فاز النصر 4-3 في مباراة الإياب بعد الوقت الإضافي، ليتم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للعين بفوزه 3-1.

وسيواجه العين في الدور قبل النهائي الفائز من مباراة الاتحاد السعودي ومواطنه وضيفه الهلال في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الهلال 2-صفر.

وتقدم العين في الدقيقة الـ28 عن طريق سفيان رحيمي، قبل أن ينجح اللاعب ذاته في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول سجل عبد الرحمن غريب هدف تقليص الفارق، ليعيد الأمل إلى فريقه في العودة للمباراة.

ونجح النصر في مبتغاه بعدما أخطأ خالد عيسى حارس مرمى العين وتسبب في هدف هز به شباك فريقه في الدقيقة الـ51، ثم اكتملت العودة بهدف ثالث من توقيع أليكس تيليس في الدقيقة الـ72، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين.

وتعرّض النصر لنقص في صفوفه بعد طرد لاعبه أيمن يحيى في الدقيقة الـ98 بالشوط الإضافي الأول.

وفي الدقيقة الـ103 بالشوط الإضافي الأول سجل العين الهدف الثالث عن طريق سلطان الشامسي، لكن النصر لم يستسلم وسجل له كريستيانو رونالدو الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة الـ118، ليتم اللجوء إلى ضربات الترجيح.

⚽️🔥 سلطان الشامسي يستفيد من خطأ الحارس راغد النجار ويسجل الهدف الثالث للعين 🔢 مجموع أهداف الذهاب والإياب

النصر 3-4 العين#دوري_أبطال_آسيا | #النصر_العين #AFCChampionsLeague pic.twitter.com/QmUZV3P0DT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 11, 2024

وابتسمت ضربات الترجيح للعين الذي سجل له سفيان رحيمي وكاكو وسلطان الشامسي، فيما لم يسجل للنصر سوى رونالدو، وأهدر كل من مارسيلو بروزوفيتش وأليكس تيليس وأوتافيو، ليودع النصر البطولة وتذهب بطاقة قبل النهائي إلى الفريق الإماراتي.