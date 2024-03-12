في مباراة مجنونة.. العين الإماراتي يهزم النصر ويبلغ نصف نهائي أبطال آسيا
بلغ العين الإماراتي الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه النصر السعودي 3-1 بضربات الترجيح بعد التعادل 3 -3 مساء الاثنين في إياب دور الثمانية بالبطولة.
وكان العين قد فاز ذهابا 1-صفر، فيما فاز النصر 4-3 في مباراة الإياب بعد الوقت الإضافي، ليتم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للعين بفوزه 3-1.
وسيواجه العين في الدور قبل النهائي الفائز من مباراة الاتحاد السعودي ومواطنه وضيفه الهلال في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الهلال 2-صفر.
وتقدم العين في الدقيقة الـ28 عن طريق سفيان رحيمي، قبل أن ينجح اللاعب ذاته في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
⚽️🔥 سفيان رحيمي يُسجل الهدف الثاني له شخصياً ولفريقه العين#دوري_أبطال_آسيا | #النصر_العين #AFCChampionsLeague pic.twitter.com/3Ce9wjzNpo
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 11, 2024
سفيان رحيمي يفتتح التسجيل للعين بهدف أكده الـ VAR#دوري_أبطال_آسيا | #النصر_العين #AFCChampionsLeague pic.twitter.com/q2YbLeajue
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 11, 2024
وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول سجل عبد الرحمن غريب هدف تقليص الفارق، ليعيد الأمل إلى فريقه في العودة للمباراة.
🔥⚽️ النصر يقلص الفارق عن طريق عبدالرحمن غريب
✍️ من برأيك يتحمل مسؤولية الهدف؟#دوري_أبطال_آسيا | #النصر_العين #AFCChampionsLeague pic.twitter.com/wYsdu4HbHe
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 11, 2024
ونجح النصر في مبتغاه بعدما أخطأ خالد عيسى حارس مرمى العين وتسبب في هدف هز به شباك فريقه في الدقيقة الـ51، ثم اكتملت العودة بهدف ثالث من توقيع أليكس تيليس في الدقيقة الـ72، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين.
⚽️🔥 النصر يُشعل المباراة ويعدل النتيجة#دوري_أبطال_آسيا | #النصر_العين #AFCChampionsLeague pic.twitter.com/4q6h6PStbQ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 11, 2024
وتعرّض النصر لنقص في صفوفه بعد طرد لاعبه أيمن يحيى في الدقيقة الـ98 بالشوط الإضافي الأول.
وفي الدقيقة الـ103 بالشوط الإضافي الأول سجل العين الهدف الثالث عن طريق سلطان الشامسي، لكن النصر لم يستسلم وسجل له كريستيانو رونالدو الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة الـ118، ليتم اللجوء إلى ضربات الترجيح.
⚽️🔥 سلطان الشامسي يستفيد من خطأ الحارس راغد النجار ويسجل الهدف الثالث للعين
🔢 مجموع أهداف الذهاب والإياب
النصر 3-4 العين#دوري_أبطال_آسيا | #النصر_العين #AFCChampionsLeague pic.twitter.com/QmUZV3P0DT
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 11, 2024
⚽️🔥 كريستيانو رونالدو من علامة جزاء يُسجل الهدف الرابع للنصر#دوري_أبطال_آسيا | #النصر_العين #AFCChampionsLeague pic.twitter.com/t4GJMcBOpr
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 11, 2024
وابتسمت ضربات الترجيح للعين الذي سجل له سفيان رحيمي وكاكو وسلطان الشامسي، فيما لم يسجل للنصر سوى رونالدو، وأهدر كل من مارسيلو بروزوفيتش وأليكس تيليس وأوتافيو، ليودع النصر البطولة وتذهب بطاقة قبل النهائي إلى الفريق الإماراتي.