"أنا ابن الجزائر قلبا ودما".. بلايلي يعتذر للجماهير الجزائرية برسالة مؤثرة

اعتذر يوسف بلايلي جناح مولودية الجزائر، للجماهير الجزائرية -أمس الاثنين- بعد إيقافه 6 مباريات، منها مباراتان مع إيقاف التنفيذ لسوء التصرف.

وجاءت العقوبة بعد طرد الدولي الجزائري (31 عاما) خلال خسارة فريقه صفر-1 على ملعب وفاق سطيف، بعد حصوله على إنذارين للاحتجاج على قرارات الحكم، وتصرف غير رياضي تجاه مسؤولين في المباراة، ولفتة غير أخلاقية أمام جماهير المنافس.

كما قررت اللجنة فرض غرامة مالية على بلايلي قدرها مليوني دينار (14 ألفا و866 دولارا) وفي حال تكراره هذه التصرفات فسيتم فرض عقوبة مضاعفة على اللاعب.

وقررت اللجنة أيضا تغريم مولودية الجزائري بسبب إلقاء جماهيره مقذوفات وألعابا نارية على أرض الملعب.

وأقر بلايلي، الذي نادرا ما يظهر على وسائل التواصل الاجتماعي، بالخطأ الذي ارتكبه خلال مباراة ناديه أمام وفاق سطيف في الدوري.

وكتب بلايلي -على إنستغرام- رسالة اعتذار مؤثرة قال فيها "أنا يوسف بلايلي، ابن الجزائر الحبيبة قلبا ودما، ابنكم وابن هذا الشعب، أهنئكم جميعا ببلوغ شهر رمضان المبارك، وبهذه المناسبة أعترف بأنني أخطأت، مثلي مثل كل البشر يصيب ويخطئ".

وتابع "أقدم اعتذاراتي لكل من أخطأت في حقهم، وخاصة في المباراة التي تسببت في عقوبتي، فلست أنا من يسيء لكرة القدم الجزائرية ولصورة بلدي، وأنا الذي لطالما رفعت الراية الوطنية عاليا في مختلف المحافل، أعتذر لكل من خاب ظنه في شخصي من جمهور ولاعبين ورسميين وصحفيين، وخاصة الأحرار والرجال من مدينة سطيف".

وأضاف "أما من أخطأ في حقي بشتم والدتي والتهجم على عائلتي في الملعب، فأقول لهم سامحكم الله، نحن بشر مثلكم، صديقي بن العمري غادر ملعب البليدة بالدموع مساء السبت، نحن أيضا نتأثر ولدينا عائلات وأمهات، فحتى نجم من طينة زين الدين زيدان فعل ما فعل بسبب الشرف في نهائي كأس العالم، لقد جاء الشهر الفضيل وندائي لكل الجزائريين خلال هذه الأيام المباركة لا تشتموا الأمهات".

وختم بلايلي كلامه "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء".