أفضل 10 مهاجمين في تاريخ دوري أبطال أوروبا
12/3/2024
صنف موقع بريطاني قائمة تضم أفضل 10 مهاجمين في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وذكر موقع (جيف مي سبورت) أن هناك وفرة من اللاعبين ذوي المستوى العالمي في جميع المراكز بالبطولة الأولى على مستوى الأندية، ولكن ليس هناك ما هو أكثر أهمية من المهاجمين الذين يلعبون كرقم 9.
وقال إن التصنيف للمهاجمين الصريحين فقط لذلك لم يضم الذين تألقوا في المراكز الأخرى من أمثال ليونيل ميسي وكيليان مبابي ومحمد صلاح.
وكانت عوامل التصنيف كالتالي:
- عدد الأهداف.
- صناعة الأهداف.
- الألقاب.
- مباريات لا تنسى.
- لحظات مميزة.
وفي ما يلي ترتيب أفضل 10 مهاجمين في تاريخ دوري أبطال أوروبا:
- البرتغالي كريستيانو رونالدو: 183 مباراة، 140 هدفًا، 48 تمريرة حاسمة.
- الفرنسي كريم بنزيمة: 152 مباراة، 90 هدفًا، 30 تمريرة حاسمة.
- البولندي روبرت ليفاندوفسكي: 117 مباراة، 93 هدفًا، 26 تمريرة حاسمة.
- الإسباني راؤول: 142 مباراة، 71 هدفًا، 32 تمريرة حاسمة.
- الكاميروني صامويل إيتو: 78 مباراة، 30 هدفًا، 19 تمريرة حاسمة.
- الهولندي رود فان نيستلروي: 73 مباراة، 56 هدفًا، 18 تمريرة حاسمة.
- الفرنسي تييري هنري: 112 مباراة، 50 هدفًا، 22 تمريرة حاسمة.
- العاجي ديدييه دروغبا: 92 مباراة، 44 هدفًا، 15 تمريرة حاسمة.
- الأوكراني أندريه شيفتشينكو: 100 مباراة، 48 هدفًا، 16 تمريرة حاسمة.
- البرازيلي رونالدو نازاريو: 37 مباراة، 14 هدفًا، 10 تمريرات حاسمة.
المصدر : مواقع إلكترونية