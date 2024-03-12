صنف موقع بريطاني قائمة تضم أفضل 10 مهاجمين في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكر موقع (جيف مي سبورت) أن هناك وفرة من اللاعبين ذوي المستوى العالمي في جميع المراكز بالبطولة الأولى على مستوى الأندية، ولكن ليس هناك ما هو أكثر أهمية من المهاجمين الذين يلعبون كرقم 9.

وقال إن التصنيف للمهاجمين الصريحين فقط لذلك لم يضم الذين تألقوا في المراكز الأخرى من أمثال ليونيل ميسي وكيليان مبابي ومحمد صلاح.

وكانت عوامل التصنيف كالتالي:

عدد الأهداف.

صناعة الأهداف.

الألقاب.

مباريات لا تنسى.

لحظات مميزة.

وفي ما يلي ترتيب أفضل 10 مهاجمين في تاريخ دوري أبطال أوروبا: