موعد مباراة النصر والعين في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب "أول بارك" -اليوم الاثنين- مواجهة عربية خالصة بين النصر السعودي والعين الإماراتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 في كرة القدم.

وتتجدد منافسة النصر والعين، بعد أن التقيا في ذهاب دور الثمانية على ملعب "هزاع بن زايد" في مدينة العين الإماراتية، وفاز أصحاب الأرض بهدف نظيف سجله المغربي سفيان رحيمي، على رفقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان الفريقان التقيا في دور المجموعات لنسخة 2020 من البطولة القارية، وتبادلا الفوز، إذ انتصر الفريق السعودي على ملعب منافسه ذهابا 2-1، ورد الإماراتي التحية إيابا بهدف نظيف.

موعد مباراة النصر والعين في ربع نهائي أبطال آسيا

وتقام مباراة النصر والعين اليوم الاثنين 11 مارس/آذار الجاري، على ملعب "أول بارك" في العاصمة الرياض، وتنطلق المباراة الساعة (22:00 بتوقيت مكة المكرمة)، (23:00 بتوقيت الإمارات).

القنوات الناقلة لمباراة العين والنصر في إياب ربع النهائي

يمكن مشاهدة مباراة النصر والعين على:

مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية (beIN Sports AFC).

قنوات "إس إس سي" (SSC) السعودية (SSC1 HD).

قنوات أبو ظبي الرياضية داخل الإمارات (Abu Dhabi Sports Asia 1).

قنوات الكأس الرياضية داخل قطر (Alkass Nine HD).

لا يتوقع أن تختلف تشكيلة النصر السعودي عن مباراة الذهاب، ولكن بغياب الإسباني إيميريك لابورت الذي طرد في المباراة الأولى.

ويلعب المدرب البرتغالي لويس كاسترو برسم تكتيكي (4-2-3-1)

حراسة المرمى: أوسبينا.

الدفاع: علي لاجامي، وعبد الإله العمري، وعزيز بيهيتش، وسلطان الغنام.

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، وأوتافيو، وعبد الله الخيبري، وعبد الله الصليهم، وأيمن يحيى سالم وساديو ماني.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

في المقابل، من غير المتوقع أن يجري المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو أي تعديل على تشكيلة العين الإماراتي التي هزمت النصر السعودي ذهابا وبرسم تكتيكي 4-3-2-1.

حراسة المرمى: خالد عيسى.

الدفاع: خالد الهاشمي، وإيريك دو مينيزيس، وكوامي أوتوني، وبندر الأحبابي

الوسط: بارك يونغ وو، وخالد البلوشي، وأليخاندرو روميرو "كاكو"، وماتياس بالاسيوس، ويحيى نادر.

الهجوم: سفيان رحيمي.