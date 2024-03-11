رئيس نابولي يحفز لاعبيه بمكافأة مليونية للفوز على برشلونة

يأمل نابولي الإيطالي في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما يحلّ ضيفا على برشلونة غدا الثلاثاء في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة.

وكانت مواجهة الذهاب في ملعب دييغو أرماندو مارادونا بمدينة نابولي انتهت على نتيجة التعادل 1-1.

وحرصا منه على تحفيز الفريق من أجل الفوز ضد برشلونة في الكامب نو، وعد رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس لاعبيه بمكافأة استثنائية في حال التأهل إلى ربع النهائي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن دي لورينتيس لديه ثقة كبيرة في لاعبيه، لكنه أراد تقديم مكافأة تبلغ 10 ملايين يورو، لحثهم أكثر على تحقيق إنجاز كبير في كتالونيا.

ويأمل دي لورينتيس في استمرار نابولي في سباق دوري أبطال أوروبا من أجل إنقاذ الموسم المخيب للآمال حتى الآن، ولتأمين مكان في كأس العالم للأندية 2025 كذلك.

ويدرك رئيس نابولي جيدا قيمة الأموال التي سيجنيها الفريق في حال الوصول إلى مونديال الأندية، إذ سيحصل الفريق المتأهل على حوالي 50 مليون يورو، وتضاف إليها مبالغ أخرى مرتبطة بالنتائج.

وضمن إنتر ويوفنتوس وجودهما في البطولة المرموقة، في حين يحتاج نابولي للفوز على برشلونة للحصول على نقطة لتأمين مكانه في كأس العالم للأندية.

وفقد نابولي رسميا لقب الدوري الإيطالي، لابتعاده بفارق 31 نقطة عن إنتر المتصدر، قبل 10 مراحل على ختام المنافسات.