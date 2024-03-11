لابورتا يجتمع بوكيله.. هل يكون فليك خليفةَ تشافي في برشلونة؟

التقى رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا -اليوم الاثنين- بيني زهافي، وكيل كل من اللاعب البولندي ليفاندوفسكي والمدرب الألماني هانزي فليك، في العاصمة الكتالونية برشلونة.

وذكرت صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الاجتماع استمر لأكثر من ساعتين في أحد مطاعم برشلونة، وأنه تجرى بالفعل مفاوضات مع فليك مدرب منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ السابق ليكون المدرب القادم للبلوغرانا.

وفي المقابل، نفى المدير الرياضي للنادي الإسباني ديكو ذلك، قائلا "إنهم لم يقرروا بعد من سيخلف تشافي الموسم المقبل. أو يتصلوا بالمدرب المستقبلي لأن هناك أولويات أخرى يجب حلها في المستقبل".

ويواصل برشلونة رحلة البحث عن مدرب جديد لخلافة الإسباني تشافي هيرنانديز، بعد أن أعلن الأخير رحيله نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن زهافي شهد مباراة برشلونة وخيتافي نهاية الشهر الماضي، ومن المقرر أن يكون حاضرا في ملعب البارسا لمشاهدة مباراة الإياب من مسابقات دوري أبطال أوروبا، بين برشلونة ونابولي غدا الثلاثاء.