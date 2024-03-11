شاهد.. هدف على طريقة الكابتن ماجد في الدوري الإيطالي

أحرز لاعب نادي مونزا الإيطالي، داني موتا، أحد أفضل الأهداف في الدوري الإيطالي خلال هذا الموسم، عندما باغت حارس جنوى، بمقصية السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ28 من الكالتشيو.

وسجل اللاعب البرتغالي، صاحب 26 عاما، هدف التقدم في الشوط الأول في الدقيقة الـ18 بمقصية رائعة -على طريقة الكابتن ماجد (المسلسل الكرتوني)- مفاجئا حارس جنوى.

هل هو هدف الموسم؟ داني موتا يسجل هدفاً مذهلاً.. شاهد واستمتع#جنوى_مونزا #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/nepP5u585G — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 9, 2024

ومن المرجح أن ينافس هذا الهدف على جائزة بوشكاش لأفضل هدف لهذا الموسم الكروي.

وقاد دانييل مالديني فريقه مونزا للفوز على مضيفه جنوى 3-2.

وتقدم مونزا في الدقيقة الـثامنة عن طريق ماتيو بيسينا، قبل أن يضيف داني موتا الهدف الثاني بعد 10 دقائق.

وفي الدقيقة 52 سجل ألبرت غودموندسون الهدف الأول لجنوى، قبل أن يضيف فيتور أوليفيرا الهدف الثاني في الدقيقة 68.