شاهد.. النني يفتتح أول غرفة للصلاة في ملعب أرسنال

احتفى النجم المصري محمد النني لاعب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، بافتتاح أول غرفة للصلاة للاعبين المسلمين بملعب الإمارات في العاصمة لندن، تتيح لهم الصلاة والتعبد بداية من شهر رمضان الذي بدأ اليوم الاثنين في إنجلترا.

وظهر لاعب المنتخب المصري وهو يحمل مقصا افتتح به غرفة الصلاة التي قام باستعراضها في مقطع فيديو، موجها الشكر لإدارة وفريق العمل بنادي أرسنال.

وقال النني، عبر حسابه على منصة (إكس)، "وجود هذه المساحة للتفكر والصلاة سيغير حياة لاعبي أرسنال في المستقبل".

I am so proud to have opened our player prayer room at Emirates Stadium.

Having this space to contemplate and pray will change the lives of future Arsenal players. I am really grateful to the staff and everyone involved in making this happen @Arsenal ❤️ pic.twitter.com/ovuqLUtJIr

— Mohamed ELNeny (@ElNennY) March 11, 2024