رياضة

شاهد.. النني يفتتح أول غرفة للصلاة في ملعب أرسنال

باسن النني يفتتح مصلى بملعب الإمارات
محمد النني يفتتح أول مصلى بملعب الإمارات في لندن (مواقع التواصل)
11/3/2024-|آخر تحديث: 11/3/202411:22 م (بتوقيت مكة المكرمة)

احتفى النجم المصري محمد النني لاعب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، بافتتاح أول غرفة للصلاة للاعبين المسلمين بملعب الإمارات في العاصمة لندن، تتيح لهم الصلاة والتعبد بداية من شهر رمضان الذي بدأ اليوم الاثنين في إنجلترا.

وظهر لاعب المنتخب المصري وهو يحمل مقصا افتتح به غرفة الصلاة التي قام باستعراضها في مقطع فيديو، موجها الشكر لإدارة وفريق العمل بنادي أرسنال.

وقال النني، عبر حسابه على منصة (إكس)، "وجود هذه المساحة للتفكر والصلاة سيغير حياة لاعبي أرسنال في المستقبل".

واشتهر النني بمواقفه المساندة لقضايا الأمة الإسلامية وآخرها تضامنه مع قطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي عليه.

يُذكر أن ملعب الإمارات الكائن بهولوواي، شمال لندن بإنجلترا، هو الملعب الرئيسي لفريق أرسنال، وافتتح في يوليو/تموز من عام 2006.

المصدر : الجزيرة