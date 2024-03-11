شاهد.. إقالة مدرب بالدوري الإيطالي بعد نطحه لاعبا

أقالت إدارة نادي ليتشي مدرب الفريق روبرتو دافيرسا إثر نطحه مهاجم فيرونا الفرنسي توما هنري، خلال مباراة مشحونة أمس الأحد في الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي انتهت بفوز فيرونا 1-0.

وجاء في بيان صادر عن النادي اليوم الاثنين "بعد الأحداث التي شهدتها نهاية مباراة فيرونا وليتشي، يعلن النادي إقالة المدرب دافيرسا".

وكان ليتشي، الذي يحتل المركز الـ14، أدان تصرفات مدربه بعد المباراة وقال في بيان "ندين بشدة تصرفات المدرب الذي لا تعكس مبادئنا وقيمنا الرياضية".

واندلع عراك بين لاعبي الفريقين والجهازين الفنيين في نهاية المباراة، وتوجه دافيرسا نحو هنري وقام بنطحه، ليقوم حكم المباراة بطردهما.

Le coup de boule de Roberto D’Aversa (coach du Lecce) à Thomas Henry lors de la défaite de son club contre l’Hellas. 🤯 Lecce s’est dissocié de cet acte et a décidé, aujourd’hui, de licencier son entraîneur qui ne compte qu’une victoire en 12 matchs. ❌

pic.twitter.com/BObrazoXZj — Actualité – Serie A (@ActualiteSerieA) March 11, 2024

وشرح دافيرسا (48 عاما) ما حدث بقوله "نزلت إلى أرض الملعب لمنع لاعبي فريقي من الحصول على بطاقة حمراء، لأن نهاية المباراة شهدت الكثير من الاستفزازات من قبل لاعبي فيرونا في الدقائق الأخيرة من المباراة وبعد صافرة النهاية، لا يمكن مسامحة ما قمت به لأنه ليس جيدا، وأنا أقر بذلك وقد شرحت الأمر للاعبي فيرونا".

وتابع "كان هناك تلاحم في الرأس بيننا لكني لم أقم بنطحه وهو لم يفعل ذلك أيضا. كل ما في الأمر أنه تلاحم بدني سببه العصبية والأدرينالين، ارتكبت خطأ وأنا أعتذر عن ذلك".

أما هنري فاعتبر أن زملاءه تعرضوا للكثير من الاستفزازات على أرضية الملعب في مباراة كانت لها أهمية كبيرة، وأوضح "لكن ذلك لا يبرر إطلاقا أن أتلقى نطحة عندما أكون في طريقي إلى غرف الملابس".

وتابع "حصولي على بطاقة حمراء لمجرد أني قمت برد فعل شفهي فقط بسبب نطحي يجعلني أشعر بالمرارة، لا سيما أنني لن أستطيع مساعدة زملائي في المباراة المقبلة".

ومُني ليتشي بالخسارة الرابعة في آخر 5 مباريات له، ولا يتقدم سوى بنقطة واحدة عن فروزينوني آخر الهابطين في الوقت الحالي.