رياضة|إيطاليا

المدربون العشرة الأسرع إقالة في تاريخ كرة القدم

Leroy Rosenior created a record by holding a manager’s job – for just 10 minutes. He was re-appointed to Torquay United just as they were relegated from English football League, but minutes later the club was sold and the new owners wanted their own manager.
الإنجليزي روزنيور أسرع مدرب أقيل في تاريخ كرة القدم ولم يستمر سوى 10 دقائق بمنصبه (مواقع التواصل)
11/3/2024

عادة ما يحوز المدربون الفضل عند الفوز أو التتويج بالألقاب، لكنهم أيضا أول من يدفع الثمن عندما تسوء الأمور ويتعرض الفريق للهزيمة بحيث لا يمنحون في معظم الأحيان الوقت الكافي لإصلاح الأمور وتنفيذ خططهم وينتهي بهم المطاف مقالين في لمح البصر.

وتضم قائمة المدربين العشرة الذين قضوا أقصر فترات على رأس أنديتهم قبل تعرضهم للإقالة، من استغني عنه بعد أيام ولكن الصادم هو المدرب الذي أقيل بعد 10 دقائق فقط من التعاقد معه.

والمدربون الأسرع إقالة في تاريخ كرة القدم هم:

10- الإنجليزي تروي ديني (فورست غرين روفر الإنجليزي): موسم 2023-2024 (29 يوما).

9- الإنجليزي بول هارت (كوين بارك رنجرز الإنجليزي): موسم 2009-2010 (28 يوما).

8- الإيطالي جينارو غاتوزو (فيورنتينا الإيطالي): موسم 2020-2021 (22 يوما).

7- الإنجليزي ميكي آدامز (سوانزي سيتي الإنجليزي): موسم 1996-1997(13 يوما).

6- الإنجليزي مارتن لينغ (كامبريدج يونايتد الإنجليزي) موسم 2008-2009 (9 أيام).

5- الأسكتلندي بيلي ماكينلي (واتفورد الإنجليزي) موسم 2014 (8 أيام).

 

4- الإنجليزي كيفن كواليس (سوانزي سيتي): موسم 1995-1996 (7 أيام).

3- الإنجليزي ديف باسيت (كريستال بالاس الإنجليزي): موسم 1983-1984(4 أيام).

2- الأرجنتيني مارسيلو بيلسا (لاتسيو الإيطالي) موسم 2015-2016 (يومان).

1- الإنجليزي ليروي روزنيور (توركواي يونايتد الإنجليزي) موسم 2006-2007 (10 دقائق).

ولهذه الإقالة، قصة غريبة ومؤسفة في آن.

فبعد تقديم روزنيور لوسائل الإعلام كمدرب جديد لفريق توركواي في 17 مايو/أيار 2007، اتصل الملاك الجدد للنادي بالمدرب الإنجليزي وأخبروه أنهم وافقوا بالفعل على تعيين كولين لي مدربا جديدا، وكان كولين لي أقيل من تدريب توركواي في يناير/كانون الثاني 2007، لكن أعيد إلى منصبه من قبل الملاك الجدد للنادي.

 

المصدر : الصحافة البريطانية