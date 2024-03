المدربون العشرة الأسرع إقالة في تاريخ كرة القدم

عادة ما يحوز المدربون الفضل عند الفوز أو التتويج بالألقاب، لكنهم أيضا أول من يدفع الثمن عندما تسوء الأمور ويتعرض الفريق للهزيمة بحيث لا يمنحون في معظم الأحيان الوقت الكافي لإصلاح الأمور وتنفيذ خططهم وينتهي بهم المطاف مقالين في لمح البصر.

وتضم قائمة المدربين العشرة الذين قضوا أقصر فترات على رأس أنديتهم قبل تعرضهم للإقالة، من استغني عنه بعد أيام ولكن الصادم هو المدرب الذي أقيل بعد 10 دقائق فقط من التعاقد معه.

10- الإنجليزي تروي ديني (فورست غرين روفر الإنجليزي): موسم 2023-2024 (29 يوما).

🟢🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Troy Deeney has signed in as new Forest Green Rovers head coach. Contract sealed today. pic.twitter.com/iK370r5eHm

9- الإنجليزي بول هارت (كوين بارك رنجرز الإنجليزي): موسم 2009-2010 (28 يوما).

Here's to three points tonight to celebrate in style, Harty 🎉 #COYH pic.twitter.com/CanVZsx7hV

8- الإيطالي جينارو غاتوزو (فيورنتينا الإيطالي): موسم 2020-2021 (22 يوما).

7- الإنجليزي ميكي آدامز (سوانزي سيتي الإنجليزي): موسم 1996-1997(13 يوما).

How do you remember his time in charge? #LCFC pic.twitter.com/9ImMKLiqRY

On this day in 2004, Micky Adams resigned as our manager.

6- الإنجليزي مارتن لينغ (كامبريدج يونايتد الإنجليزي) موسم 2008-2009 (9 أيام).

5- الأسكتلندي بيلي ماكينلي (واتفورد الإنجليزي) موسم 2014 (8 أيام).

More on the news that Billy McKinlay has replaced Oscar Garcia as head coach at @watfordfcsays http://t.co/0x7RFizV8T pic.twitter.com/mnoC0fii1w

4- الإنجليزي كيفن كواليس (سوانزي سيتي): موسم 1995-1996 (7 أيام).

Ex-Cradley Town coach Kevin Cullis to Swansea in 96. No previous pro experience, he lasted a game-and-a-half. The players took over halfway through his second game. pic.twitter.com/ryR1KigZfQ

3- الإنجليزي ديف باسيت (كريستال بالاس الإنجليزي): موسم 1983-1984(4 أيام).

Happy 74th birthday to Dave Bassett. 🎂 A man who managed Wimbledon, Watford, Sheffield United, Crystal Palace, Nottingham Forest, Barnsley, Leicester City and Southampton during a much-travelled career pic.twitter.com/XudlbBmK36

2- الأرجنتيني مارسيلو بيلسا (لاتسيو الإيطالي) موسم 2015-2016 (يومان).

1- الإنجليزي ليروي روزنيور (توركواي يونايتد الإنجليزي) موسم 2006-2007 (10 دقائق).

ولهذه الإقالة، قصة غريبة ومؤسفة في آن.

فبعد تقديم روزنيور لوسائل الإعلام كمدرب جديد لفريق توركواي في 17 مايو/أيار 2007، اتصل الملاك الجدد للنادي بالمدرب الإنجليزي وأخبروه أنهم وافقوا بالفعل على تعيين كولين لي مدربا جديدا، وكان كولين لي أقيل من تدريب توركواي في يناير/كانون الثاني 2007، لكن أعيد إلى منصبه من قبل الملاك الجدد للنادي.

🤔 Did you know? Leroy Rosenior holds the record for the shortest managerial reign in English football history. He was appointed as the manager of Torquay United on May 17, 2007, and was sacked just 10 minutes later!

Here's what happened:

▪️ Rosenior was introduced to the media… pic.twitter.com/Db3UFHzGaI

