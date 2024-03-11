رياضة|إيطاليا

استقبلت شباكه ألف هدف.. حارس مكسيكي يدخل التاريخ برقم سلبي

شباك غييرمو أوتشوا تلقت 525 هدفا مع فريقه الأول نادي كلوب أميركا (غيتي)
11/3/2024

دخل غييرمو أوتشوا حارس مرمى نادي ساليرنيتانا الإيطالي التاريخ لكن برقم سلبي باستقبال شباكه ألف هدف خلال مسيرته الكروية، وهو عدد ضخم في كرة القدم الاحترافية.

وتلقت شباك الحارس المكسيكي 4 أهداف أمس السبت أمام كالياري ببطولة الدوري الإيطالي، وانتهت المباراة بخسارة ساليرنيتانا 2-4 ليصل عدد الأهداف المسجلة عليه خلال المباريات الـ300 التي خاضها مع مختلف الأندية التي لعب لها إلى ألف هدف.

ومع ساليرنيتانا، استقبلت شباك أوتشوا 75 هدفا في ظل وضع صعب يعيشه الفريق في الوقت الحالي، حيث يقبع في قاع الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة ليقترب من الهبوط للدرجة الثانية.

لكن أوتشوا كان ضليعا في استقبال الأهداف مع فريقه الأول نادي كلوب أميركا، حيث اهتزت شباكه بـ525 هدفا مقسمة بين فترته الأولى وعودته بعد عدة سنوات في أوروبا.

ومن بين الفرق الأخرى التي لعب لها أوتشوا، استقبلت شباكه مع أجاكسيو 186 هدفا، بجانب 113 هدفا مع ستاندارد لييج، و82 هدفا مع غرناطة، و19 مع ملقا.

المصدر : مواقع إلكترونية