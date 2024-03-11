استقبلت شباكه ألف هدف.. حارس مكسيكي يدخل التاريخ برقم سلبي

دخل غييرمو أوتشوا حارس مرمى نادي ساليرنيتانا الإيطالي التاريخ لكن برقم سلبي باستقبال شباكه ألف هدف خلال مسيرته الكروية، وهو عدد ضخم في كرة القدم الاحترافية.

وتلقت شباك الحارس المكسيكي 4 أهداف أمس السبت أمام كالياري ببطولة الدوري الإيطالي، وانتهت المباراة بخسارة ساليرنيتانا 2-4 ليصل عدد الأهداف المسجلة عليه خلال المباريات الـ300 التي خاضها مع مختلف الأندية التي لعب لها إلى ألف هدف.

شومورودوف يستغل خطأ دفاعياً ويسجل الهدف الرابع لكالياري ببراعة#كالياري_ساليرينتانا | #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/Tp5KdOyOyM — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 9, 2024

ومع ساليرنيتانا، استقبلت شباك أوتشوا 75 هدفا في ظل وضع صعب يعيشه الفريق في الوقت الحالي، حيث يقبع في قاع الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة ليقترب من الهبوط للدرجة الثانية.

TEM QUE RESPEITAR! Guillermo Ochoa chegou aos 1000 gols sofridos por clubes na carreira. Ele é o primeiro goleiro mexicano a atingir essa marca 👏🏽👏🏽👏🏽 pic.twitter.com/uTCz33A5GM — Viciado em Futebol (@viciadoemfutebl) March 10, 2024

لكن أوتشوا كان ضليعا في استقبال الأهداف مع فريقه الأول نادي كلوب أميركا، حيث اهتزت شباكه بـ525 هدفا مقسمة بين فترته الأولى وعودته بعد عدة سنوات في أوروبا.

ومن بين الفرق الأخرى التي لعب لها أوتشوا، استقبلت شباكه مع أجاكسيو 186 هدفا، بجانب 113 هدفا مع ستاندارد لييج، و82 هدفا مع غرناطة، و19 مع ملقا.