إبراهيم دياز يختار تمثيل المغرب بدلا من إسبانيا حسب الصحافة المحلية

اختار نجم ريال مدريد إبراهيم دياز الدفاع عن ألوان المنتخب المغربي لكرة القدم بدلا من نظيره الإسباني، وفق ما أفادت الاثنين الصحافة المحلية.

وسيرتدي دياز البالغ 24 عاما والذي ولد في ملقة من أُم إسبانية وأب مغربي، قميص "أسود الأطلس" بسبب "تجاهله" من قبل الاتحاد الإسباني ومنتخب "لاروخا" وفق صحيفة "ماركا" الرياضية اليومية، مضيفة أن "المغرب كان منخرطا بشكل كبير في قضية إبراهيم، وهو ما لم تفعله إسبانيا".

من ناحيتها، قالت إذاعة "كادينا" إنه "لم يتم الاتصال به، لا من قبل لويس إنريكي ولا من قبل لويس دي لا فوينتي (المدربين السابق والحالي لمنتخب لاروخا)، وبالتالي سيلعب المباراتين الوديتين المقبلتين مع المغرب".

دياز اختار المغرب ليأسه من إسبانيا

وحسب صحيفة "آس"، فإن دياز اتخذ قراره النهائي بعد رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم إخباره، قبل بقية اللاعبين الدوليين الآخرين، إذا تم إدراج اسمه في قائمة المنتخب للمباراتين الوديتين أمام كولومبيا في 22 مارس/آذار الجاري في لندن والبرازيل في 23 منه في مدريد.

وقال دي لا فوينتي مدرب "لاروخا" الاثنين ردا على سؤال حول الموضوع خلال مشاركته في منتدى نظم في إحدى الجامعات "أحترم موقفه، الجميع أحرار في اتخاذ قراراتهم".

وتابع "هناك 3 معايير ليتم الاختيار: الأول أن تكون مؤهلاً للعب مع المنتخب، والثاني الرغبة في القيام بذلك، والثالث أن يستدعي المدرب اللاعب. ولكن الشيء الأكثر أهمية هو أن اللاعب يرغب في ذلك، من دون اشتراطات أو شروط، حرصا على المساواة في الحقوق والواجبات مع بقية المجموعة".

وسيعلن دي لا فوينتي الجمعة قائمة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للمباراتين الوديتين الشهر الجاري، في حين من المتوقع أن يستدعي المغرب دياز لمواجهتي أنغولا في 22 الشهر الجاري وموريتانيا في 26 منه.

ولم يخض دياز سوى مباراة واحدة بقميص منتخب إسبانيا للشباب ما دون 21 عاما في الفوز الودي على ليتوانيا 4-0 عام 2021، ما يسمح له بتغيير جنسيته الرياضية.