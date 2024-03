أفضل المدافعين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

شهد الدوري الإنجليزي الممتاز منذ إطلاقه عام 1992 مرور أفضل المدافعين في تاريخ كرة القدم، الذين صنعوا الفارق دفاعا وحتى هجوما، وكان هؤلاء المدافعون حصونا منيعة جنبت فرقهم الخسارة.

وإقرارا بأهمية الدفاع والمدافعين يقول أسطورة التدريب في البريميرليغ، السير أليكس فيرغسون "الهجوم يمنحك الفوز بالمباريات، والدفاع يعطيك التتويج بالألقاب".

ويبدو أنه من الصعب الجدال مع أحد أفضل المدربين في تاريخ الساحرة المستديرة، خصوصا أن هناك أمثلة كثيرة لفرق اعتمدت على دفاع قوي لمساعدتها على تحقيق النجاح.

ويعد التنظيم الدفاعي القوي أهم العوامل بالنسبة لكبار المدربين، بما في ذلك فيرغسون والبرتغالي جوزيه مورينيو.

ولا يزال فريق تشلسي بقيادة جوزيه مورينيو في موسم 2004-2005 هو الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، حيث تلقى البلوز 15 هدفا فقط في طريقه لكسر هيمنة مانشستر يونايتد وأرسنال على الدوري الممتاز.

ولولا وجود المدافعين الأربعة جون تيري وأشلي كول ومارسيل ديسايي وريكاردو كارفايو في خط الدفاع لما كان تحقق هذا الإنجاز.

10- الإنجليزي ستيف بروس (مانشستر يونايتد): لعب 148 مباراة بين 1992 و1996 وحافظ على نظافة الشباك في 61 مباراة.

9- الإنجليزي سول كامبل (توتنهام وأرسنال وبورتسموث ونيوكاسل): لعب 503 مباريات وحافظ على نظافة الشباك في 154 مباراة.

8- الإنجليزي غاري نيفيل (مانشستر يونايتد): لعب 400 مباراة بين 1992 و2011 وحافظ على نظافة الشباك في 148مباراة.

7- الصربي نيمانيا ماتيتش (مانشستر يونايتد): لعب 211 مباراة بين 2009 و2011 ثم 2014 و2022 وحافظ على نظافة الشباك في 95 مباراة.

6- البلجيكي فنسنت كومباني (مانشستر سيتي): لعب 265 مباراة بين 2008 و2019 وحافظ على نظافة الشباك في 94 مباراة.

5- الهولندي فيرجيل فان ديك (ساوثهامبتون، وليفربول): لعب 241 مباراة منذ 2015 وحافظ على نظافة الشباك في 97 مباراة.

4- الإنجليزي آشلي كول (أرسنال وتشلسي): لعب 385 مباراة بين 1999 و2014 وحافظ على نظافة الشباك في 148 مباراة.

I promise you Ashley cole would still pick Chelsea over Arsenal too easy. 📍 pic.twitter.com/ATnlkJqjIA

3- الإنجليزي توني آدامز (أرسنال): لعب 255 مباراة بين 1983 و2002 وحافظ على نظافة الشباك في 115 مباراة.

Tony Adams will be one of my CBs.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Spent his entire domestic career at @ArsenalFC from 1983 to 2002.

Lead #Arsenal to 4 English championships. 2 in #Old1stDivision, 2 in #EPL.

Plus captained @England during #Euro96.#ThreeLions @robertmdaws @80s90sfootball @fussballgeekz pic.twitter.com/VTtjVX1laB

— KKP (@kpportnew1987) March 7, 2024