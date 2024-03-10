محمد صلاح يغيب عن تشكيلة مصر رغم إعلان انضمامه سابقا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد قائمة المنتخب الأول، المكونة من 25 لاعبا، بقيادة مدربه حسام حسن، والتي شهدت غياب محمد صلاح مهاجم ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيخوض منتخب مصر بطولة ودية بالإمارات في مارس/آذار الجاري بمشاركة كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

وتولى حسن -الهداف التاريخي لمنتخب بلاده- تدريب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا بعد الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية، بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية.

وغاب صلاح عن التشكيلة الأولى بقيادة المدرب الجديد حسن، رغم إعلان الاتحاد انضمامه للقائمة في الثاني من مارس/آذار الجاري.

وكان صلاح قد تعرض للإصابة سابقا أثناء تمثيل مصر في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، وعاد لفريقه ثم أصيب مجددا، قبل أن يشارك كبديل أمام سبارتا براغ في الدوري الأوروبي الخميس الماضي.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي في وقت لاحق اليوم الأحد.

وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول يوم الأربعاء الماضي قبل مواجهة سبارتا براغ "كان وضعا غير معتاد، إذ غاب لفترة طويلة وقدم مباراة رائعة أمام برنتفورد وغاب عن الملاعب بعدها، هذا هو الحال".

وأضاف أن قرار انضمام صلاح لمعسكر بلاده خلال التوقف الدولي هذا الشهر لا يعود إليه.

🔴 | ٢٥ لاعبا في قائمة منتخب مصر استعدادا لمعسكر مارس 🇪🇬 أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني و إبراهيم حسن مدير المنتخب قائمة الفريق استعداداً لمعسكر شهر مارس الذي ينطلق ١٣ مارس الجاري استعدادا للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس… pic.twitter.com/yVbNaqDxqI — EFA.eg (@EFA) March 10, 2024

وجاءت القائمة التي أعلنها الاتحاد المصري على النحو التالي: