رياضة

محمد صلاح يغيب عن تشكيلة مصر رغم إعلان انضمامه سابقا

محمد صلاح يتعرض لانتقادات بسبب تراجع مستواه مع منتخب مصر وتألقه مع ليفربول (الفرنسية)
10/3/2024

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد قائمة المنتخب الأول، المكونة من 25 لاعبا، بقيادة مدربه حسام حسن، والتي شهدت غياب محمد صلاح مهاجم ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيخوض منتخب مصر بطولة ودية بالإمارات في مارس/آذار الجاري بمشاركة كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

وتولى حسن -الهداف التاريخي لمنتخب بلاده- تدريب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا بعد الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية، بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية.

وغاب صلاح عن التشكيلة الأولى بقيادة المدرب الجديد حسن، رغم إعلان الاتحاد انضمامه للقائمة في الثاني من مارس/آذار الجاري.

وكان صلاح قد تعرض للإصابة سابقا أثناء تمثيل مصر في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، وعاد لفريقه ثم أصيب مجددا، قبل أن يشارك كبديل أمام سبارتا براغ في الدوري الأوروبي الخميس الماضي.

Egypt's forward #10 Mohamed Salah reacts after being injured during the Africa Cup of Nations (CAN) 2024 group B football match between Egypt and Ghana at the Felix Houphouet-Boigny Stadium in Abidjan on January 18, 2024. (Photo by Issouf SANOGO / AFP)
صلاح سقط مصابا خلال مباراة ضد غانا في دور المجموعات بكأس أفريقيا (الفرنسية)

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي في وقت لاحق اليوم الأحد.

وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول يوم الأربعاء الماضي قبل مواجهة سبارتا براغ "كان وضعا غير معتاد، إذ غاب لفترة طويلة وقدم مباراة رائعة أمام برنتفورد وغاب عن الملاعب بعدها، هذا هو الحال".

وأضاف أن قرار انضمام صلاح لمعسكر بلاده خلال التوقف الدولي هذا الشهر لا يعود إليه.

وجاءت القائمة التي أعلنها الاتحاد المصري على النحو التالي:

  • حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – المهدي سليمان – مصطفى شوبير.
  • الدفاع: محمد هاني – أكرم توفيق – محمد حمدي – محمد شكري – أحمد حجازي – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – أحمد رمضان.
  • خط الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – إمام عاشور – محمد مجدي (قفشة) – أحمد نبيل (كوكا).
  • الهجوم: محمود حسن (تريزيجيه) – مصطفى فتحي – حسين الشحات – عمر مرموش – مصطفى محمد – أحمد عاطف – محمد شريف – محمد الشامي.
المصدر : رويترز