رياضة|إنجلترا

صلاح يكشف موعد رحيله عن ليفربول

FA Cup - Final - Chelsea v Liverpool
صلاح يصر على أن رحيل يورغن كلوب عن ليفربول لن يؤثر على مستقبله (رويترز)
10/3/2024

أصر المهاجم المصري محمد صلاح على أن رحيل يورغن كلوب عن فريق ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي لن يؤثر على مستقبله في النادي.

سيتنحى كلوب عن منصبه كمدير فني في نهاية الموسم، وهي خطوة تكهن الكثيرون بأنها قد تحدث تغييرات بالجملة في النادي الذي يستعد لدخول حقبة جديدة.

وترجح تقارير إعلامية أن اللاعبين الذين هم في الأشهر الـ18 الأخيرة من عقودهم مثل ترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك وصلاح قد يتبعون خطوات المدرب ويغادرون أنفيلد، لكن الدولي المصري أصر على أنه لن يسمح لرحيل كلوب بالتأثير على قراره.

وقال صلاح لشبكة "سكاي سبورتس" "لا، إنها الحياة، هناك لاعبون مهمون جدا غادروا النادي، المدرب أيضا مهم جدا للفريق لكنه سيغادر، في يوم من الأيام سأغادر النادي، لكن خروج كلوب لن يكون له تأثير".

وتحدث لاعب تشلسي سابقا عن سماعه لأول مرة خبر قرار رحيل كلوب هذا الصيف، معترفا بأنه كان يظن أن الألماني كان على وشك توقيع عقد جديد مع ليفربول.

وصرح "عادة لا نعقد اجتماعات في الساعة 10:30 صباحا، لذلك كان الأمر غريبا عندما قالوا لنا إن هناك اجتماعا في هذا الوقت".

وتابع اللاعب -الذي ينتهي عقده عام 2025- "كان وكيل كلوب هنا، وقلت إذن إنه سيجدد عقده، ثم قبل 5 دقائق من الاجتماع أخبرني فيرجل فان دايك أن كلوب سيغادر، فقلت له "حقا، لماذا؟"، فقال "لا فكرة لدي".

وكان كلوب (56 عاما) -الذي يحظى بشعبية كبيرة- أبلغ إدارة النادي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنه سينهي مسيرته مع ليفربول بعد 8 أعوام ونصف في نهاية الموسم الحالي.

المصدر : مواقع إلكترونية