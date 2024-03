صلاح يكشف موعد رحيله عن ليفربول

أصر المهاجم المصري محمد صلاح على أن رحيل يورغن كلوب عن فريق ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي لن يؤثر على مستقبله في النادي.

سيتنحى كلوب عن منصبه كمدير فني في نهاية الموسم، وهي خطوة تكهن الكثيرون بأنها قد تحدث تغييرات بالجملة في النادي الذي يستعد لدخول حقبة جديدة.

وترجح تقارير إعلامية أن اللاعبين الذين هم في الأشهر الـ18 الأخيرة من عقودهم مثل ترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك وصلاح قد يتبعون خطوات المدرب ويغادرون أنفيلد، لكن الدولي المصري أصر على أنه لن يسمح لرحيل كلوب بالتأثير على قراره.

وقال صلاح لشبكة "سكاي سبورتس" "لا، إنها الحياة، هناك لاعبون مهمون جدا غادروا النادي، المدرب أيضا مهم جدا للفريق لكنه سيغادر، في يوم من الأيام سأغادر النادي، لكن خروج كلوب لن يكون له تأثير".

🔴 Salah on the day Klopp announced he’s leaving: “We had a meeting at 10:30 which is weird, I come in and saw his agent and thought he’s renewed his contract!”.

“And then van Dijk told me he was leaving… I was like: why?!”, told Sky. pic.twitter.com/H16gjJputa

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 9, 2024