شاهد.. هل حرم الحكم ليفربول من ضربة جزاء أمام سيتي؟ أبو تريكة يجيب

أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول أن الحكم حرم فريقه من ضربة جزاء أمام مانشستر سيتي اليوم الأحد في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكانت ضربة الجزاء كفيلة بفوز ليفربول الذي كان متعادلا 1-1، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بديل الضائع للشوط الثاني رفع جيريمي دوكو لاعب سيتي قدمه عاليا ليبعد الكرة من أمام منافسه ماك أليستر داخل منطقة جزاء الأول وبالفعل لعب الكرة، لكنه اصطدم بأسفل الحذاء بصدر وبطن مهاجم الريدز.

وأكدت الإعادات التلفزيونية أن لاعب السيتي ضرب أليستر في صدره حتى أن معلق قنوات "بي إن سبورتس" عصام الشوالي أكد أنها ضربة جزاء، لكن الحكم مايكل أوليفر رفض احتسابها، ويبدو أن حكم تقنية الفيديو أيد رأيه، وسط غضب عارم من كلوب وجهازه الفني.

هل ظلم الحكم ليفربول؟

ودخل كلوب في نقاش طويل مع الحكم بعد صفارة النهاية، قبل أن يؤكد في مقابلات صحفية أنها "كانت ركلة جزاء بنسبة 100%".

واتفق أبو تريكة مع مدرب ليفربول بالتأكيد على صحة ضربة الجزاء خلال الأستوديو التحليلي للمباراة في قنوات "بي إن سبورتس"، وزاد بالتهكم على عدم احتسابها بقوله إنها "ركلة جزاء صحيحة إلا إذا سمحوا بالكونغ فو في كرة القدم".

أبو تريكة: ركلة جزاء صحيحة الا اذا سمحوا بالكونغ فو في كرة القدم 😅 د. طارق الجلاهمة وأبوتريكة يتحدثان عن ركلة جزاء ليفربول غير المحتسبة#الدوري_الانجليزي_الممتاز | #ليفربول_مانشستر_سيتي#PremierLeague | #LIVMCI pic.twitter.com/TZqK5QhTU3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 10, 2024

ويرى الحكم الدولي السابق ناصر صادق أن الحكم وتقنية الفيديو اتخذا قرارهما بعدم احتساب ركلة جزاء، لأن لاعب سيتي نجح بالفعل في لعب الكرة، وهو أحد أهم الاعتبارات في المخالفات حسب المادة 12 من قانون كرة القدم (الأخطاء وسوء السلوك).

ويقول صادق للجزيرة نت إنه رغم ذلك يؤيد رأي كلوب وأبو تريكة بأنها ضربة جزاء صحيحة، لاعتبار أهم وهو أن لاعب سيتي أكمل بباطن قدمه (أسفل الحذاء) في صدر منافسه بشكل يشوبه العنف، مشيرا إلى أنها إحدى الحالات النادرة التي يجب على الحكم فيها احتساب المخالفة رغم لعب الكرة.

ويضيف أن لاعب سيتي كان يمكنه أن يقبض قدمه حتى لا تصطدم بهذا الشكل العنيف في صدر منافسه، لكنه لم يفعل ذلك وبالتالي كان يستحق عقوبة ضربة الجزاء مع عدم إنذاره، لأنه كان في صراع على الكرة مع منافسه.