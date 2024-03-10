شاهد.. تعادل ليفربول والسيتي يصعد بأرسنال ويشعل صراع صدارة البريميرليغ

تعادل ليفربول مع ضيفه مانشستر سيتي 1-1 -اليوم الأحد- على ملعب أنفيلد في قمة الجولة 28 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليشتعل الصراع على صدارة البريميرليغ.

ويحتل ليفربول المركز الثاني لكنه يتساوى برصيد 64 نقطة مع أرسنال، مع بقاء 10 مباريات في صراع ثلاثي مثير على اللقب. ويحتل المركز الثالث برصيد 63 نقطة حامل اللقب (السيتي) الذي لم يخسر في 21 مباراة بجميع المسابقات. وصعد أرسنال إلى القمة بفوزه 2-1 على برنتفورد أمس.

وبدا أن السيتي في طريقه لمنح المدرب بيب غوارديولا فوزه الثاني في 9 مباريات خاضها على ملعب أنفيلد عندما أفلت جون ستونز من رقيبه ليسدد الكرة في الشباك من مسافة قريبة بالدقيقة 23 إثر ركلة ركنية من كيفن دي بروين.

⚽️🔥 تنفيذ لافت للركنية من قبل سيتي .. 👀 دقق كيف لعبها دي بروين وماذا فعل آكي وكيف انسل ستونز مانشستر سيتي يهز شباك ليفربول بالهدف الأول عن طريق ستونز#الدوري_الانجليزي_الممتاز | #ليفربول_مانشستر_سيتي #PremierLeague | #LIVMCI pic.twitter.com/TTLbTqEsYe — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 10, 2024

وقفز ستونز متجاوزا الحاجز خلف المرمى أمام جماهير الفريق الزائر، وضرب بقبضتيه في الهواء احتفالا بالهدف.

وكانت الهتافات تصم الآذان عندما سجل ماك أليستير من ركلة جزاء في مرمى إيدرسون في الدقيقة 50 بعد تدخلٍ متهور من الحارس الذي طار في الهواء ليصطدم بقوة بداروين نونيز الذي سقط داخل منطقة الجزاء.

ومدعوما بالهدف، واصل ليفربول الضغط وأهدر العديد من الفرص.

وسدد جيريمي دوكو لاعب السيتي في القائم على عكس سير اللعب، وكان على الفريقين الاكتفاء بالتعادل الثاني هذا الموسم.

وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم، فاز توتنهام هوتسبير على أستون فيلا 4-صفر، وبرايتون على نوتنغهام فورست 1-صفر، في حين تعادل ويستهام يونايتد مع ضيفه بيرنلي 2-2.