سان جيرمان يتعثر مجددا بمشاركة مبابي كبديل

تعادل باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم 2-2 مع ضيفه ستاد رانس اليوم الأحد بعدما وضع لويس إنريكي مدرب الفريق الهداف كيليان مبابي على مقاعد البدلاء قبل الدفع به في آخر 20 دقيقة فقط.

وفاجأ رانس أصحاب الأرض عندما تقدم بعد 7 دقائق من البداية بعدما تردد أشرف حكيمي في تمرير الكرة داخل منطقة الجزاء ليخطفها عمر دياكيتي من الظهير الأيمن بالقرب من خط المرمى ويمررها إلى مارشال مونيتسي ليضعها في الشباك.

لكن سان جيرمان رد بهدفين في دقيقتين، الأول بهدف عكسي عندما ارتطمت تمريرة عرضية من ركلة ركنية بمدافع رانس يونس عبد الحميد قبل أن يجعل جونسالو راموس النتيجة 2-1 عندما سقطت الكرة أمامه داخل منطقة الجزاء بعد إبعادها بشكل خاطئ.

ومع ذلك، أدرك رانس التعادل عندما كسر دياكيتي التسلل ليقابل تمريرة رائعة من إيمانويل أجبادو ليسدد في مرمى الحارس كيلور نافاس.

وأطلق مبابي، الذي سجل 21 هدفا في الدوري هذا الموسم، تسديدتين على المرمى لكن مشاركته المتأخرة لم تؤثر على النتيجة ليحصل الفريقان على نقطة لكل منهما.

ووسع سان جيرمان الفارق في الصدارة إلى 10 نقاط بينما يحتل رانس المركز التاسع.