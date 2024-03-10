بمشاركة مبابي بديلا.. سان جيرمان يتعثر مجددا

تعادل باريس سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، 2-2 مع ضيفه ستاد رانس اليوم الأحد، وشهدت المباراة جلوس الهداف كيليان مبابي على مقاعد البدلاء قبل الدفع به في آخر 20 دقيقة من المباراة.

وفاجأ رانس أصحاب الأرض بالتقدم بعد 7 دقائق من البداية، بعدما تردد أشرف حكيمي في تمرير الكرة داخل منطقة الجزاء، ليخطفها عمر دياكيتي من الظهير الأيمن بالقرب من خط المرمى ويمررها إلى مارشال مونيتسي ليضعها في الشباك.

لكن سان جيرمان رد بهدفين في دقيقتين، الأول هدف عكسي إثر ارتطام تمريرة عرضية من ركلة ركنية بمدافع رانس يونس عبد الحميد، والثاني سجله جونزالو راموس عندما سقطت الكرة أمامه داخل منطقة الجزاء بعد إبعادها بشكل خاطئ، لتصبح النتيجة 2-1.

ومع ذلك، أدرك رانس التعادل عندما كسر دياكيتي التسلل ليقابل تمريرة من إيمانويل أجبادو ويسدد في مرمى الحارس كيلور نافاس.

وأطلق مبابي، الذي سجل 21 هدفا في الدوري هذا الموسم، تسديدتين على المرمى خلال مشاركته، ليحصل الفريقان على نقطة لكل منهما.

ووسع سان جيرمان الفارق في الصدارة إلى 10 نقاط، بينما يحتل رانس المركز التاسع.