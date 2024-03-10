ريال مدريد يكتسح سيلتا فيغو ويعزز صدارته للدوري الإسباني
عزز ريال مدريد صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب فوزه الكبير على ضيفه سيلتا فيغو 4-صفر، اليوم الأحد، في الجولة الـ28 من الليغا.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 69 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق 7 نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني، و8 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث.
على الجانب الآخر، تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 24 نقطة في المركز الـ17.
فينيسيوس يبصم على الهدف الأول للميرينغي#الدوري_الإسباني #ريال_مدريد_سيلتافيغو#beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/6fnMdGyrbm
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 10, 2024
وتقدم ريال مدريد في الدقيقة 21 عن طريق فينيسيوس جونيور، ثم سجل فيسنتي جوايتا حارس مرمى سيلتا فيغو الهدف الثاني للريال بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 79.
وسجل كارلوس دومينيغز لاعب سيلتا فيغو الهدف الثالث للريال بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 88.
رأسية روديغر القوية تباغت غوايتا #الدوري_الإسباني #ريال_مدريد_سيلتافيغو#beINLiga #LaLiga pic.twitter.com/IbGE8TrCBf
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 10, 2024
واختتم أردا غولر رباعية الريال في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، وهذا هو الهدف الأول للاعب التركي مع الملكي إذ غاب عن معظم المباريات بسبب الإصابات.