رونالدو يبرر تصرفه "غير الأخلاقي" ويتوعد العين الإماراتي: ريمونتادا إن شاء الله

اعتاد البرتغالي كريستيانو رونالدو قول بعض العبارات العربية بعد انضمامه لفريق النصر السعودي، وآخرها رده بالعربية على أحد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي لمباراة النصر والعين الإماراتي: "ريمونتادا، إن شاء الله".

وحضر رونالدو، اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة المرتقبة بين النصر والعين غدا الاثنين، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا، إذ يسعى النصر لتعويض خسارته ذهابا بهدف نظيف والفوز بأكثر من هدف لبلوغ نصف النهائي.

وقال صحفي إماراتي إنه لا يتمنى أن تحدث ريمونتادا غدا ضد فريق العين ليرد رونالدو بالعربية: "ريمونتادا، إن شاء الله".

وأكد رونالدو -خلال المؤتمر الصحفي- أنه يتطلع لهذا المباراة التي تمثل تحديا كبيرا بالنسبة له، مطالبا الجمهور بالثقة في الفريق من أجل قلب موازين المباراة والعبور إلى نصف النهائي.

رونالدو يبرر تصرفه "غير الأخلاقي"

وعن تصرفه غير اللائق الأخير الذي تم بسببه توقيع عقوبة عليه، قال رونالدو: "أحترم كل بلد أكون فيه، ولكن الخطأ يحدث من الجميع، وأنا أخطئ مثل كل الناس، ينبغي عدم النظر لما أفعل مثلما يتم النظر لرد الفعل الذي يصدر مني، أنا بطبعي أحب الفوز. لا أقبل شيئا غير الفوز".

عن لقطة رونالدو محمد الشيخ: أخشى أن يتم إيقافي إذا انتقدت اللاعب 🫣 .. الحركة لا يمكن تبريرها حتى الاتحاد الأوروبي قام بمعاقبة رونالدو عندما قام بحركة شبيهة ضد أتليتكو مدريد#أكشن_مع_وليد #النصر_الشباب#لجنه_الانضباط_والاخلاق يعرض الآن مجانا على شاهدhttps://t.co/cnvhxxTLc8 pic.twitter.com/lt933ITrZH — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 25, 2024

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم عاقبت رونالدو بالإيقاف مباراة واحدة وتغريمه 30 ألف ريال سعودي (8 آلاف دولار) نهاية الشهر الماضي، بعد أن رد على هتافات جماهير فريق الشباب المنافس "ميسي" بإشارة مشينة بعد فوز النصر 3-2 في الجولة 21 لدوري روشن للمحترفين.

وكانت تقارير إعلامية سعودية كشفت عن أن رونالدو حضر جلسة الاستماع ونفى فيها قيامه بأي حركة غير أخلاقية.

وقال رونالدو -في جلسة الاستماع- إن "الحركة التي قمت بها تعبر عن القوة والانتصار، وليست مشينة واعتدنا عليها في أوروبا".

وتعالت أصوات في الأوساط الرياضية السعودية بضرورة معاقبة رونالدو، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بمثل هذا الفعل.