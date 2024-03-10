رياضة

رونالدو يبرر تصرفه "غير الأخلاقي" ويتوعد العين الإماراتي: ريمونتادا إن شاء الله

أكد رونالدو أنه يتطلع لمباراة النصر والعين من أجل قلب الموازين والعبور إلى نصف النهائي (رويترز)
10/3/2024

اعتاد البرتغالي كريستيانو رونالدو قول بعض العبارات العربية بعد انضمامه لفريق النصر السعودي، وآخرها رده بالعربية على أحد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي لمباراة النصر والعين الإماراتي: "ريمونتادا، إن شاء الله".

وحضر رونالدو، اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة المرتقبة بين النصر والعين غدا الاثنين، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا، إذ يسعى النصر لتعويض خسارته ذهابا بهدف نظيف والفوز بأكثر من هدف لبلوغ نصف النهائي.

وقال صحفي إماراتي إنه لا يتمنى أن تحدث ريمونتادا غدا ضد فريق العين ليرد رونالدو بالعربية: "ريمونتادا، إن شاء الله".

وأكد رونالدو -خلال المؤتمر الصحفي- أنه يتطلع لهذا المباراة التي تمثل تحديا كبيرا بالنسبة له، مطالبا الجمهور بالثقة في الفريق من أجل قلب موازين المباراة والعبور إلى نصف النهائي.

رونالدو يحاول المرور بالكرة من لاعب الرياض بالدوري السعودي (الفرنسية)

رونالدو يبرر تصرفه "غير الأخلاقي"

وعن تصرفه غير اللائق الأخير الذي تم بسببه توقيع عقوبة عليه، قال رونالدو: "أحترم كل بلد أكون فيه، ولكن الخطأ يحدث من الجميع، وأنا أخطئ مثل كل الناس، ينبغي عدم النظر لما أفعل مثلما يتم النظر لرد الفعل الذي يصدر مني، أنا بطبعي أحب الفوز. لا أقبل شيئا غير الفوز".

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم عاقبت رونالدو بالإيقاف مباراة واحدة وتغريمه 30 ألف ريال سعودي (8 آلاف دولار) نهاية الشهر الماضي، بعد أن رد على هتافات جماهير فريق الشباب المنافس "ميسي" بإشارة مشينة بعد فوز النصر 3-2 في الجولة 21 لدوري روشن للمحترفين.

وكانت تقارير إعلامية سعودية كشفت عن أن رونالدو حضر جلسة الاستماع ونفى فيها قيامه بأي حركة غير أخلاقية.

وقال رونالدو -في جلسة الاستماع- إن "الحركة التي قمت بها تعبر عن القوة والانتصار، وليست مشينة واعتدنا عليها في أوروبا".

وتعالت أصوات في الأوساط الرياضية السعودية بضرورة معاقبة رونالدو، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بمثل هذا الفعل.

المصدر : الجزيرة + الألمانية