تعادل مخيب ليوفنتوس وفوز باهت لميلان في الدوري الإيطالي

تعادل يوفنتوس 2-2 مع ضيفه أتلانتا في الدوري الإيطالي لكرة القدم على ملعب أليانز -اليوم الأحد- إذ ألغت ثنائية من تون كوبمينرس لاعب الفريق الزائر هدفي أندريا كامبياسو وأركاديوش ميليك.

ويحتل يوفنتوس، الذي فاز مرة واحدة في آخر 7 مباريات في الدوري، المركز الثالث برصيد 58 نقطة متأخرا بفارق نقطة واحدة عن ميلان صاحب المركز الثاني، ومتأخرا بفارق 17 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر. ويحتل أتلانتا المركز السادس برصيد 47 نقطة.

وافتتح أتلانتا التسجيل قبل 10 دقائق من الاستراحة حين نفذ ماريو باشاليتش ركلة حرة وصلت نحو كوبمينرس غير المراقب على حافة منطقة الجزاء ليسدد مباشرة من داخل منطقة الجزاء.

وأدرك يوفنتوس التعادل في 66 دقيقة حين تلقى كامبياسو تمريرة داخل منطقة الجزاء وتمكن من تسديد الكرة قبل أن يجعل ميليك النتيجة 2-1 بعدها بـ4 دقائق.

لكن كوبمينرس تعادل للفريق الزائر في الدقيقة 75 بتسديدة منخفضة ليحصل أتلانتا على نقطة واحدة.

فوز باهت لميلان

وفي مباراة أخرى بالدوري الإيطالي، كان هدف كريستيان بوليسيك كافيا ليمنح ميلان الفوز 1-صفر على ضيفه إمبولي المتعثر -اليوم الأحد- ليتقدم مؤقتا إلى المركز الثاني.

ولدى ميلان 59 نقطة متقدما بفارق نقطة عن يوفنتوس.

ويحتل إمبولي المركز 16 برصيد 25 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

وجاء الهدف الوحيد في الدقيقة 40، حين تلقى نواه أوكافور تمريرة من إسماعيل بن ناصر من الجهة اليسرى ليرسل تمريرة عرضية قابلها بوليسيك مباشرة من عند حافة منطقة الجزاء.

ولم تشهد المباراة كثيرا من الإثارة، إذ حاول ميلان "الباهت" الفوز على الفريق الزائر.

وحقق فريق المدرب ستيفانو بيولي فوزه الثاني تواليا بنتيجة 1-صفر بعد تفوقه على لاتسيو في الجولة الماضية.

وكان ميلان قد فاز 4-2 على سلافيا براغ في الدوري الأوروبي الخميس الماضي، لكنه بدا عاجزا عن تكرار مهرجان الأهداف ضد إمبولي.

ويستعد ميلان الآن لمباراة الإياب في براغ الخميس المقبل، بينما يواصل إمبولي خوض معركة الهبوط حين يستضيف بولونيا يوم الجمعة المقبل.