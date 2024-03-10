بانيايا يفوز بجائزة قطر الكبرى بمستهل دفاعه عن لقب بطولة العالم

استهل فرانشيسكو بانيايا متسابق دوكاتي رحلة دفاعه عن لقب بطولة العالم للدراجات النارية بالفوز بجائزة قطر الكبرى بعدما تصدر السباق الافتتاحي للموسم في اللفة الأولى، متفوقا على براد بيندر متسابق رد بول (كيه تي إم)، وخورخي مارتن متسابق براماك ريسنغ الذي انطلق من المركز الأول اليوم الأحد.

وحل بانيايا في المركز الرابع بسباق السرعة الذي أقيم أمس السبت، لكنه قدّم أداء لا تشوبه شائبة ليفوز بالجائزة الكبرى ويتصدر الترتيب العام برصيد 31 نقطة.

ويحتل بيندر، الذي حل ثانيا في سباق السرعة، المركز الثاني في الترتيب العام بفارق 29 نقطة، متفوقا على مارتن وصيف بطل النسخة الماضية برصيد 28 نقطة.

وقال بانيايا بعد أول انتصار على حلبة لوسيل الدولية "حاولنا أن نبذل قصارى جهدنا مدركين أن شيئا مهما لابد أن يتغير في سباق اليوم. وخلال الإحماء، كانت (الدراجة) مختلفة تماما عن أمس".

وأنهى مارك ماركيز السباق في المركز الرابع في ظهوره الأول مع فريق جريسيني ريسنغ على متن دراجة دوكاتي بعد انتقاله من هوندا، في حين خطف الصاعد بيدرو أكوستا (19 عاما) الأنظار بحثا عن الظهور على منصة التتويج قبل أن يتراجع ليحتل المركز التاسع.

وانطلق مارتن وبيندر من الصدارة، لكن بانيايا تخطاهما بجسارة ليتصدر السباق في اللفة الأولى.

وفي وقت سابق، تقرر تقليص السباق إلى 21 لفة بعدما عانى راؤول فرنانديز من مشكلة في دراجة تراكهاوس ريسنغ قبل غروب الشمس، وتأخر انطلاق السباق بعدما رفض نقلها إلى حارة الصيانة.

وبعدما أخفق الفنيون في تشغيل المحرك، اضطر فرنانديز للرجوع بسرعة إلى مرأب الفريق ليستقل دراجة احتياطية، وبدأ السباق من حارة الصيانة لكنه اضطر في النهاية للانسحاب، ليصبح المتسابق الوحيد الذي لم يكمل السباق.