الجماهير الأكثر شغبا في تاريخ كرة القدم الإنجليزية

تكتسب أندية كرة القدم عادة شهرتها بفضل عدد ألقابها وعراقتها واللاعبين النجوم في صفوفها، لكنها في أحيان أخرى قد يذيع صيتها بسبب عنف مشجعيها وسلوكهم في مدرجات الملاعب وخارجها حيث تصبح قاعدتها الجماهيرية مرادفة للعنف.

ويتسبب المشجعون المشاغبون في أعمال فوضى وعنف داخل الملاعب، سواء باستخدام الألعاب النارية أو الهتافات العنصرية أو الشعارات غير اللائقة أو جرائم تتعلق بالإخلال بالنظام العام.

وتزعم دراسة حديثة أجراها موقع "جيف بيت" أن مشجعي وست هام يونايتد يحتلون المركز الأول بين الجماهير المشاغبة الذين تعرضوا للاعتقال، وبلغ عددهم 214 مشجعا بين عامي 2019 و2023.

ويقال إن السبب الأكثر شيوعا وراء اعتقال 74 مشجعا هو الإخلال بالنظام العام، بما في ذلك تخويف وتهديد الفريق المنافس، فيما تم القبض على 54 من مشجعي "الهامرز" بسبب الفوضى العنيفة.

وخلصت الدراسة إلى أن إجمالي 5223 اعتقالا تمت بين 2019 و2023، وأن 1849 حالة منها كانت بسبب الإخلال بالنظام العام.

1- وست هام: (214 اعتقالا).

2- مانشستر يونايتد: (178 اعتقالا).

3- مانشستر سيتي: (171 اعتقالا).

Clash between Manchester City and Chelsea fans ahead of UCL final.The incident took place at porto (venue for the final) on Thursday night. Hundreds of Porto police force were deployed to solve the issue. No serious injuries were reported yet no reports of anyone being arrested. pic.twitter.com/d7TiJBnnCe

— 𝕊𝕋𝔸ℕ𝔻 𝕐𝕆𝕌ℝ 𝔾ℝ𝕆𝕌ℕ𝔻 👊 (@Ultramaniatics_) May 28, 2021