أفضل 11 مهاجما في تاريخ أرسنال

نجح فريق أرسنال منذ تأسيسه في 1886 من حصد العديد من الألقاب محليا وقاريا مستعينا في ذلك بمجموعة من المهاجمين المهاريين، وكانت النتائج غالبا ما يحسمها بعض الأساطير الفتاكين بلمسة نهائية وضعت الغانرز مرارا على منصة التتويج.

يتصدر الفرنسي تيري هنري قائمة مهاجمي أرسنال، حيث قاد النادي إلى 26 انتصارا و12 تعادلا وبدون أي خسارة في موسم 2003-2004، وحصل على لقب هداف الدوري 4 مرات.

لم يستمر الفرنسي الآخر نيكولا أنيلكا طويلا في أرسنال، لكنه كان قطعة أساسية في الفريق الفائز ببطولة الدوري الإنجليزي عام 1998.

وأنهى إيان رايت مسيرته في أرسنال بصفته أفضل هداف للنادي على الإطلاق، محرزا 185 هدفا خلال مسيرته مع المدفعجية بين 1991و1998.

كما كان دينيس بيركامب مبدعا أكثر من كونه هدافا، ويعتبر أحد عظماء مهاجمي النادي على الإطلاق، فقد نجح في هز شباك المنافسين 120 مرة بين 1995 و2006.

وأمضى مدرب أرسنال الحالي ميكيل أرتيتا معظم فترة ولايته في التصدي للدعوات المستمرة لأرسنال بشراء مهاجم من الطراز العالمي لإحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الرابع الذي طال انتظاره.

وهذه قائمة أعظم 11 مهاجما في أرسنال منذ تأسيسه عام 1886 بناء على العوامل التالية:

11- الفرنسي نيكولا أنيلكا: لعب 90 مباراة بين 1997 و1999 (28 هدفا).

Nicolas Anelka joined The Arsenal as a seventeen year old. He scored 23 goals in 65 Premiership games for the club and won the double in his first season with the Gunners @Arsenal pic.twitter.com/R1tscewYhg

10- الإنجليزي تشارلي جورج: لعب 179 مباراة بين 1969 و1975 (49 هدفا).

Charlie George ❤

Raised as an Arsenal youngster, Charlie scored 31 goals for AFC & was integral to our 1970-1971 League & FaCup Double Winning Team, scoring the winning goal in the cup final!

He also won the Inter Cities Fairs Cup at Arsenal – which became the UEFA CUP in 1970 pic.twitter.com/Ql2WZ8KqAU

— ARTETA'S REVENGE (@jeffrey_dalyop_) February 16, 2022