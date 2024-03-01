شاهد.. نجل فرانك ريبيري يحرجه بـ"كوبري" خرافي

نشر النجم الفرنسي السابق فرانك ريبيري مقطع فيديو على حسابه في "إنستغرام" وهو يُراوغ بطريقة رائعة من قبل نجله سيف الذي يلعب مع فريق بايرن ميونخ الألماني تحت 13 عاما.

وخلال تدريبات الفريق البافاري تحت 13 عاما، قام نجل ريبيري بحركة مهارية، ومرر الكرة بين قدمي والده (كوبري) ثم واصل طريقه نحو المرمى وسجل هدفا ليتفاعل رفاقه في الملعب مع الفاصل المهاري وأيضا رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويفكر ريبيري أحد الأعضاء الحاليين في الجهاز الفني لنادي ساليرنيتانا الإيطالي، في مواصلة مسيرته التدريبية في ناديه السابق بايرن ميونخ من خلال الحصول على منصب في فريق الشباب بالمستقبل القريب بحسب ما ذكرته مجلة كيكر الألمانية.

ويرغب ريبيري -الذي اعتزل كرة القدم في أكتوبر/تشرين الأول 2022- في العودة إلى النادي البافاري حيث أمضى 12 عاما وخاض خلال تلك الفترة 425 مباراة بمختلف المسابقات وسجل 124 هدفا وقدم 182 تمريرة حاسمة.

وبدأ ريبيري مسيرته الاحترافية مع بولون الفرنسي عام 2000، وتنقل بين عدة أندية أبرزها مرسيليا (2005-2007) وبايرن ميونخ (2007-2019) وحقق على مدى 22 عاما 24 لقبا، 23 منها مع بايرن، بالإضافة إلى كأس تركيا مع غلطة سراي عام 2005.